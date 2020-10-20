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Казус Суркова

Управление по приграничному сотрудничеству АП формально все еще подчинено помощнику президента
Светлана Бочарова Максим Иванов
Пока не во всех документах значится, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак (справа) сменил Владислава Суркова в качестве кремлевского куратора украинского направления (архивное фото) /Дмитрий Астахов / ТАСС

До февраля 2020 г. управление по приграничному сотрудничеству в АП курировал бывший помощник президента Владислав Сурков. Спустя семь месяцев после его отставки президент Владимир Путин так и не изменил написанное «под Суркова» положение об этом управлении. В документе по-прежнему указано, что общее руководство управлением осуществляет «помощник президента в соответствии с распределением обязанностей между должностными лицами администрации президента».

Нынешняя версия положения об управлении по приграничному сотрудничеству была утверждена Путиным еще в октябре 2018 г., в момент создания этого подразделения в его администрации. Управление, обеспечивающее деятельность президента по вопросам сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также Украиной, было создано путем преобразования созданного в 2012 г. управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией и лишь отчасти унаследовало его функционал. Сурков в должности помощника президента курировал и старое управление (с 2013 г.), и реорганизованное. Указ о его отставке Путин подписал 18 февраля 2020 г. Близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков причиной его ухода из Кремля назвал «изменение курса на украинском направлении».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных