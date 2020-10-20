Казус Суркова

Казус СурковаУправление по приграничному сотрудничеству АП формально все еще подчинено помощнику президента
До февраля 2020 г. управление по приграничному сотрудничеству в АП курировал бывший помощник президента Владислав Сурков. Спустя семь месяцев после его отставки президент Владимир Путин так и не изменил написанное «под Суркова» положение об этом управлении. В документе по-прежнему указано, что общее руководство управлением осуществляет «помощник президента в соответствии с распределением обязанностей между должностными лицами администрации президента».
Нынешняя версия положения об управлении по приграничному сотрудничеству была утверждена Путиным еще в октябре 2018 г., в момент создания этого подразделения в его администрации. Управление, обеспечивающее деятельность президента по вопросам сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также Украиной, было создано путем преобразования созданного в 2012 г. управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией и лишь отчасти унаследовало его функционал. Сурков в должности помощника президента курировал и старое управление (с 2013 г.), и реорганизованное. Указ о его отставке Путин подписал 18 февраля 2020 г. Близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков причиной его ухода из Кремля назвал «изменение курса на украинском направлении».