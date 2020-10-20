Казус Суркова

Нынешняя версия положения об управлении по приграничному сотрудничеству была утверждена Путиным еще в октябре 2018 г., в момент создания этого подразделения в его администрации. Управление, обеспечивающее деятельность президента по вопросам сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также Украиной, было создано путем преобразования созданного в 2012 г. управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией и лишь отчасти унаследовало его функционал. Сурков в должности помощника президента курировал и старое управление (с 2013 г.), и реорганизованное. Указ о его отставке Путин подписал 18 февраля 2020 г. Близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков причиной его ухода из Кремля назвал «изменение курса на украинском направлении».