Переезд в «Москва-сити» устроил не всех чиновников

Переезд в «Москва-сити» устроил не всех чиновниковОб этом говорится в экспертном докладе о новых условиях их работы
Чиновники, переехавшие в одну из башен IQ-квартала в «Москва-сити», до сих пор неоднозначно относятся к работе в новой локации, следует из доклада, посвященного анализу особенностей работы чиновников в Едином правительственном комплексе (ЕПК). Согласно результатам исследования 40% опрошенных респондентов позитивно отзываются о переезде, такая же часть относится к нему скорее негативно, еще 20% говорят об этом нейтрально или отвечают, что готовы адаптироваться.
Среди тех, кто позитивно относится к новым условиям (а это в том числе работа в open space, а не в кабинетах), преобладают сотрудники, проработавшие на госслужбе менее трех лет и не имеющие подчиненных, для них перемены – «свежий взгляд на организацию государственной службы», следует из доклада. Скептиками оказались прежде всего сотрудники с опытом работы вне госсектора, которые могут сравнить организационные практики в госсфере и в бизнесе. По их мнению, такие практики не смогут прижиться в госсекторе, следует из доклада.
Давая негативные оценки переезду в «Москва-сити», респонденты выделили сухой воздух, сложности температурного регулирования, а также высокий уровень шума в open space.
Весной 2019 г. в IQ-квартал переехали Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи, Росстандарт, Росимущество и Ростуризм, сообщал «Коммерсантъ». Для этих ведомств еще в 2017 г. были приобретены помещения общей площадью 75 000 кв. м у компании «Галс-девелопмент». Агентом сделки был Дом.РФ, который занял на рынке около 35 млрд руб. Вернуть эти деньги предполагалось за счет продажи старой недвижимости переехавших министерств. Переезд затронул около 5000 госслужащих, говорится в докладе.
Среди позитивных аспектов работы в новом пространстве – возможность встречаться лицом к лицу со своими коллегами из других подразделений, что упрощает работу и повышает ее эффективность, говорится в докладе. Благодаря созданию единого пространства для всех работников рядовым сотрудникам теперь легче консультироваться со своим начальством, делают выводы авторы.
Один из авторов доклада – Дарья Шубина отмечает, что идея перемещения чиновников в единый центр будет еще полнее реализована, если к ней присоединятся другие ведомства, так как тогда наладить коммуникацию будет еще проще. Авторы доклада пишут, что экономия на охране и пропускном режиме ведомств составила 40 млн руб. в год, расходы на содержание и эксплуатацию зданий сократились на 300 млн руб. в год.
«Мода на open space, по-моему, прошла уже и в бизнесе», – говорит научный руководитель Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Андрей Клименко. Более важным в работе ведомств, говорит эксперт, является не способ рассадки сотрудников, а организация нормального выполнения своих обязанностей. «Когда мы ездим по другим странам, то видим чиновников, сидящих в исторических зданиях, – и ничего, как-то справляются! Более важный вопрос – как должна быть организована работа чиновников», – говорит Клименко.