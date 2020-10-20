Переезд в «Москва-сити» устроил не всех чиновников

Среди тех, кто позитивно относится к новым условиям (а это в том числе работа в open space, а не в кабинетах), преобладают сотрудники, проработавшие на госслужбе менее трех лет и не имеющие подчиненных, для них перемены – «свежий взгляд на организацию государственной службы», следует из доклада. Скептиками оказались прежде всего сотрудники с опытом работы вне госсектора, которые могут сравнить организационные практики в госсфере и в бизнесе. По их мнению, такие практики не смогут прижиться в госсекторе, следует из доклада.