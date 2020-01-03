Что ждет «Москва-сити» после переезда министерств

Сейчас основная масса ликвидного предложения в «Москва-сити» уже продана: на первичном рынке осталось 604 лота: 296 в комплексе Neva Towers, 240 – в башне «ОКО» и 68 – в «Федерации» («Восток»). На первичном рынке ММДЦ продается в среднем 27 лотов в месяц, из которых 22 – в Neva Towers, поэтому при сохранении текущих темпов продаж апартаментов в Neva Towers хватит только на 2020 г. Разумеется, с учетом ожидаемого притока новых клиентов данного объема недостаточно, поэтому спрос потенциальных покупателей будет удовлетворяться за счет проектов, которые пока только готовятся к выводу на рынок. Так, в скором времени на рынок поступит более 1500 квартир в комплексе One Tower, частью покупателей которых, безусловно, станут сотрудники министерств.