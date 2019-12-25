«Яндекс» закрывает крупнейшую сделку этого года на рынке офисов

«Яндекс» договорился с Capital Group об аренде у нее около 20 000 кв. м в башне «Око» в деловом центре «Москва-сити», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с обеими сторонами переговоров. Один говорит, что сделка будет закрыта до конца декабря, второй уверен, что она уже завершена. По их словам, компания арендует площади как в самом комплексе, так и в находящемся там коворкинге BusinessClub. Представители Capital Group и «Яндекса» отмечают, что процесс находится на финальной стадии. Один из консультантов сделки – руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Елизавета Голышева говорит, что «Яндекс» уже в следующем году сможет разместить в «Москва-сити» примерно 2000 сотрудников.