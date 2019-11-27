Руководство башни в «Москва-сити» подтвердило покупку апартаментов сирийцами

В середине ноября газета Financial Times со ссылкой на данные неправительственной организации Global Witness сообщила, что родственники Башара Асада начиная с 2013 г. купили не менее 19 апартаментов в «Москва-сити». 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один объект – в башне «Федерация». Недвижимость оценивается в $40 млн. FT уточняла, что для сделок в основном использовались офшорные компании, на которые и была официально записана недвижимость.