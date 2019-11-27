Руководство башни в «Москва-сити» подтвердило покупку апартаментов сирийцами
Среди покупателей апартаментов в башне «Федерация» (состоит из связанных друг с другом небоскребов «Восток» и «Запад») в «Москва-Сити» есть сирийцы. Об этом сообщил гендиректор ЗАО «Башня Федерация» Михаил Смирнов, его слова приводит ТАСС. Имена покупателей гендиректор ЗАО не уточнил.
Смирнов отметил, что доля иностранных покупателей невелика: «Буквально несколько процентов в общем объеме апартаментов, но иностранцы есть – турки, сирийцы, китайцы, представители Латинской Америки». Интерес иностранцев к покупке апартаментов он объяснил присутствием в «Федерации» множества зарубежных компаний, которые владеют офисами или арендуют недвижимость. «Минимум стран десять», – добавил Смирнов.
В середине ноября газета Financial Times со ссылкой на данные неправительственной организации Global Witness сообщила, что родственники Башара Асада начиная с 2013 г. купили не менее 19 апартаментов в «Москва-сити». 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один объект – в башне «Федерация». Недвижимость оценивается в $40 млн. FT уточняла, что для сделок в основном использовались офшорные компании, на которые и была официально записана недвижимость.
Представитель Capital Group (застройщик «Города столиц») говорил «Ведомостям», что компания не комментирует сделки.