FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»

Для сделок в основном использовались офшорные компании, на которые и была официально записана недвижимость, уточняет FT. Представители компаний, участвующих в сделках, не ответили на запросы газеты о комментариях. Так же поступила юридическая фирма в Брюсселе, представляющая интересы членов семьи Асада. Сами родственники сирийского президента также не ответили на запрос FT о комментариях.