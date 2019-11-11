FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация». Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на документы, полученные антикоррупционной неправительственной организацией Global Witness. Недвижимость оценивается в $40 млн.
Согласно документам, члены семьи сирийского лидера приобретали недвижимость в период с 2013 г. по июнь этого года. 13 объектами владеет напрямую двоюродный брат Асада Хафиз Махлуф или подконтрольные ему компании. Еще двумя – супруга другого двоюродного брата Асада – Рами Махлуфа, влиятельного сирийского бизнесмена. Журналисты FT выяснили, что по крайней мере четыре помещения используются в качестве жилья, одним из таких объектов владеют братья-близнецы Ихаб и Ияд Махлуфы, также кузены Асада.
Хафиз Махлуф в 2015 г. купил также трехкомнатную квартиру в нескольких минутах езды от «Города столиц».
Для сделок в основном использовались офшорные компании, на которые и была официально записана недвижимость, уточняет FT. Представители компаний, участвующих в сделках, не ответили на запросы газеты о комментариях. Так же поступила юридическая фирма в Брюсселе, представляющая интересы членов семьи Асада. Сами родственники сирийского президента также не ответили на запрос FT о комментариях.
Представитель Capital Group (застройщик «Города столиц») сказал «Ведомостям», что компания не комментирует сделки.
Бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов назвал сделки с недвижимостью результатом санкций стран Запада в отношении семьи Асада. «Вполне естественно, что сирийская элита инвестирует свои деньги в страны, где с этими деньгами ничего не случится», – сказал он в комментарии FT. Все братья Асада, владеющие недвижимостью в Москве, под международными санкциями.
По мнению представителя Global Witness Изобель Кошив, сделки с недвижимостью являются редким доказательством того, как Россия помогает пособникам сирийского режима, оказавшимся под санкциями. «Это позволяет им укрыться в Москве и наслаждаться роскошным образом жизни, пока Сирия в огне», – отметила она.