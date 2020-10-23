Китай закупил в России вертолеты на сумму более $2 млрд

В опубликованном 21 октября отчете за 2019 г. госкорпорации «Ростех» говорится, что в течение отчетного года АО «Вертолеты России» были подписаны контракты на поставку в Китай 68 вертолетов Ми‐171 (в том числе модернизированных Ми‐171E), 18 вертолетов Ми‐171Ш (военно‐транспортных), 14 вертолетов Ми‐171 с двигателем ВК‐2500 и 21 вертолета «Ансат». Предварительный контракт на поставку «Ансатов» производства Казанского вертолетного завода был подписан на выставке Airshow China в Китае еще в ноябре 2018 г., сообщал ТАСС. Но точные цифры поставок вертолета Ми-171, в том числе в его военной версии Ми-171Ш, не оглашались, хотя в этом году в передачах китайского телевидения о вооружениях Ми-171Ш уже были замечены. Все эти версии Ми-171 производятся на Улан-Удэнском авиазаводе в Бурятии. По словам источника в авиапромышленности, 86 вертолетов будут китайской стороной оснащены двигателями ТВ3-117 украинского предприятия «Мотор сич», возможно уже собираемыми в Китае, двигатели ВК-2500 – их российский аналог производства ОАО «Климов».