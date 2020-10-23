Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика Эксклюзивно по подписке

Китай закупил в России вертолеты на сумму более $2 млрд

Среди них 18 транспортно-боевых машин для китайской армии
Алексей Никольский
В 2019 г. был подписан самый крупный из известных на сегодня контрактов с Китаем на 100 вертолетов Ми-171 /Максим Стулов / Ведомости

В опубликованном 21 октября отчете за 2019 г. госкорпорации «Ростех» говорится, что в течение отчетного года АО «Вертолеты России» были подписаны контракты на поставку в Китай 68 вертолетов Ми‐171 (в том числе модернизированных Ми‐171E), 18 вертолетов Ми‐171Ш (военно‐транспортных), 14 вертолетов Ми‐171 с двигателем ВК‐2500 и 21 вертолета «Ансат». Предварительный контракт на поставку «Ансатов» производства Казанского вертолетного завода был подписан на выставке Airshow China в Китае еще в ноябре 2018 г., сообщал ТАСС. Но точные цифры поставок вертолета Ми-171, в том числе в его военной версии Ми-171Ш, не оглашались, хотя в этом году в передачах китайского телевидения о вооружениях Ми-171Ш уже были замечены. Все эти версии Ми-171 производятся на Улан-Удэнском авиазаводе в Бурятии. По словам источника в авиапромышленности, 86 вертолетов будут китайской стороной оснащены двигателями ТВ3-117 украинского предприятия «Мотор сич», возможно уже собираемыми в Китае, двигатели ВК-2500 – их российский аналог производства ОАО «Климов».

По оценке эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, стоимость только 100 вертолетов типа Ми-171 может превышать $2 млрд. Как сообщали «Ведомостям» в 2019 г. сотрудники компаний – эксплуатантов «Ансата», его цена начиналась примерно от 250 млн руб. ($3,3 млн по текущему курсу), но может быть заметно выше в зависимости от комплектации.

Вы видите 50% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных