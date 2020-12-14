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Владимир Путин впервые за год принял участие в мероприятии «Единой России»

Волонтеры партии, которых поддержал президент, могут принять участие в выборах в Госдуму
Елена Мухаметшина
Владимир Путин и Дмитрий Медведев рассчитывают на волонтеров в предвыборной кампании «Единой России» /Alexei Druzhinin / Sputnik via AFP

Вместо отчетного съезда «Единая Россия» провела 14 декабря первый социальный форум партии для волонтеров, который прошел онлайн. Председатель партии Дмитрий Медведев, открывая форум, сказал, что «Единая Россия» отказалась от проведения съезда в этом году из-за коронавируса. Главная задача, по его словам, «быть в этот сложный период вместе с людьми, а не на партийных съездах».

В онлайн-форуме принял участие и Владимир Путин, который впервые за год присутствовал на мероприятии «Единой России» – в ноябре прошлого года президент участвовал в съезде партии. В этом году партия проводить съезд не будет, писали ранее «Ведомости». Президент в ходе форума заявил, что для «самой массовой партии нашей страны» работа волонтеров и работа на местах – это повод провести аудит своих рядов, тех, кто готов «впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной», поскольку с ними связано «успешное будущее партии, ее достойное представительство и в общественной жизни страны, и на всех уровнях власти».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных