Владимир Путин впервые за год принял участие в мероприятии «Единой России»

В онлайн-форуме принял участие и Владимир Путин, который впервые за год присутствовал на мероприятии «Единой России» – в ноябре прошлого года президент участвовал в съезде партии. В этом году партия проводить съезд не будет, писали ранее «Ведомости». Президент в ходе форума заявил, что для «самой массовой партии нашей страны» работа волонтеров и работа на местах – это повод провести аудит своих рядов, тех, кто готов «впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной», поскольку с ними связано «успешное будущее партии, ее достойное представительство и в общественной жизни страны, и на всех уровнях власти».