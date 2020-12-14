Депутат Госдумы предлагает сажать за клевету

Депутат Госдумы предлагает сажать за клеветуПри этом оклеветанными могут оказаться «индивидуально не определенные лица»
Новую редакцию ст. 128.1 УК («Клевета») внес вечером 14 декабря в Госдуму единоросс Дмитрий Вяткин. В предложенной им редакции появляется несколько существенных нововведений.
Прежде всего по ч. 2–5 этой статьи УК за клевету можно будет карать реальным тюремным сроком, сейчас не предусмотренным. Расширится и круг лиц, которых теперь можно будет обвинить в клевете. Ч. 2 ст. 128.1 сейчас касается клеветы, которая содержится «в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ». Вяткин предлагает приравнять к ней клевету в интернете. Но еще любопытнее, что он считает возможной ситуацию, когда оклеветанными могут оказаться «несколько лиц, в том числе индивидуально не определенных», и предлагает наказывать за это вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Такое расширение трактовки понятия клеветы Вяткин объяснил «пробелом в законодательстве», который позволяет сейчас «оклеветать» кого-то, не называя конкретных имен: «Что они убийцы, педофилы, взяточники все». Причем «это не обязательно связано с госслужащими», заверил он «Ведомости». Если бы обвинения касались конкретного человека, можно было бы применить существующую статью о клевете, поскольку сейчас эта статья действует в отношении «индивидуально определенного лица», поясняет Вяткин. Возбуждать уголовные дела теоретически можно будет по заявлению любого гражданина, который посчитал публикацию клеветнической, при этом заявителя может не быть в числе тех, кого задело то или иное высказывание, сказал депутат. Он не смог спрогнозировать, насколько вырастет число уголовных дел в связи с тем, что их можно будет возбуждать по следам высказываний в интернете: «Потока заявлений с требованием возбудить дела я не вижу».
«Идея о клевете в отношении не известно кого («индивидуально не определенных лиц») – это волчий билет для любого, кто пытается называть себя юристом, не говоря уже о законодателе», – заявил «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. Ведь ст. 128.1 УК начинается с определения клеветы: это распространение заведомо ложных сведений, позорящих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, напоминает он: «Как же можно позорить не известно чьи честь и достоинство и подрывать не известно чью репутацию?»
Нынешняя редакция ст. 128.1 предполагает наказание, не связанное с лишением свободы, – только штрафы и обязательные работы. Вяткин предлагает ввести в качестве наказания арест и лишение свободы. Самый большой срок предлагается им по ч. 5 ст. 128.1 («Клевета с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления») – лишение свободы до пяти лет. За клевету можно было сесть в тюрьму до 2011 г.; в 2011 г. эту статью перевели в разряд административных правонарушений, но уже в 2012 г. отредактировали и вернули в Уголовный кодекс в нынешнем виде.
Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков считает, что такие поправки неслучайно вносятся перед выборами в Госдуму – «власть готовится и закручивает гайки»: «Особенно это касается новой нормы о наказании за клевету в отношении неопределенного круга лиц, т. е. запрет клеветы в отношении чиновников, судей, бизнеса, полиции – в отношении всех тех, на ком держится власть».