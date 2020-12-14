Депутат Госдумы предлагает сажать за клевету

Такое расширение трактовки понятия клеветы Вяткин объяснил «пробелом в законодательстве», который позволяет сейчас «оклеветать» кого-то, не называя конкретных имен: «Что они убийцы, педофилы, взяточники все». Причем «это не обязательно связано с госслужащими», заверил он «Ведомости». Если бы обвинения касались конкретного человека, можно было бы применить существующую статью о клевете, поскольку сейчас эта статья действует в отношении «индивидуально определенного лица», поясняет Вяткин. Возбуждать уголовные дела теоретически можно будет по заявлению любого гражданина, который посчитал публикацию клеветнической, при этом заявителя может не быть в числе тех, кого задело то или иное высказывание, сказал депутат. Он не смог спрогнозировать, насколько вырастет число уголовных дел в связи с тем, что их можно будет возбуждать по следам высказываний в интернете: «Потока заявлений с требованием возбудить дела я не вижу».