Зюганов создает информационную вертикаль

По словам источника в партии, перед выборами «сильнее становится крыло радикалов, к нему добавился и [бывший иркутский губернатор] Сергей Левченко, и [экс-кандидат в президенты] Павел Грудинин». По словам Афонина, в партии «не появилось тех, кто смотрит в сторону Навального», но «есть те, кто считает, что нужны более радикальные действия». Политический консультант Олег Бондаренко полагает, что «Зюганов будет пытаться сохранить баланс в партии, оставаясь ее председателем как минимум до выборов в Госдуму, поэтому радикальных перемен ждать на съезде в апреле не стоит». Свое отношение к обновлению кадров он проявит при формировании списка на выборах в Госдуму, считает эксперт.