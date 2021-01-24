Зюганов создает информационную вертикаль

Зюганов создает информационную вертикальКПРФ наметила съезды по обновлению руководства и выдвижению кандидатов в Госдуму
Коммунисты обновят партийное руководство на съезде 24 апреля 2021 г. На эту дату его назначил пленум ЦК КПРФ, прошедший 23 января. В связи с эпидемией коронавируса решено, что на съезде будет всего 216 делегатов (на прошлом съезде 27 мая 2017 г. было 344), сказал «Ведомостям» зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, соответственно, изменится норма представительства: региональные отделения выдвинут по два делегата от 2000 членов партии, а не по три от 1000, как прежде. Во время второго этапа съезда, в июне, КПРФ выдвинет кандидатов в Госдуму, сказал зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
На пленуме председатель ЦК Геннадий Зюганов сообщил о создании информационного центра КПРФ, он будет заниматься контентом партийных СМИ («Правда», «Красная линия», федеральный и региональные сайты, соцсети). По сути, речь идет об информационной вертикали КПРФ, курировать ее будет Новиков. Решение о ее создании прямо с предстоящими в 2021 г. выборами не связано, сказали в партии, вопрос «давно назрел».
23 января на сайте московского горкома КПРФ депутат Госдумы, первый секретарь горкома Валерий Рашкин опубликовал заявление («Дубинки вместо диалога – попрание прав народа!»), по тону отличающееся от позиции Зюганова по митингам, которые организовали сторонники политика Алексея Навального. По словам Зюганова, «те, кто организовывал провокации и цветные революции, решили ломать и Россию». Рашкин указывает, что «правящий режим фактически дает понять о своем отказе от ведения диалога с обществом, от решения острых проблем страны и народа [применяя силу]».
По словам источника в партии, перед выборами «сильнее становится крыло радикалов, к нему добавился и [бывший иркутский губернатор] Сергей Левченко, и [экс-кандидат в президенты] Павел Грудинин». По словам Афонина, в партии «не появилось тех, кто смотрит в сторону Навального», но «есть те, кто считает, что нужны более радикальные действия». Политический консультант Олег Бондаренко полагает, что «Зюганов будет пытаться сохранить баланс в партии, оставаясь ее председателем как минимум до выборов в Госдуму, поэтому радикальных перемен ждать на съезде в апреле не стоит». Свое отношение к обновлению кадров он проявит при формировании списка на выборах в Госдуму, считает эксперт.