«Сириус» готовят к выборам

«Сириус» готовят к выборамФедеральная территория за короткое время получила врио главы и председателя избиркома
Центризбирком назначил главой избирательной комиссии только что созданной федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае Наталью Фатееву. Территория свыше 1400 га ранее была частью города Сочи в районе Имеретинской долины. 30 января президент Владимир Путин уже подписал указ о назначении на пост врио главы территории гендиректора фонда «Инновационный научно-технологический центр «Сириус» Андрея Столярова. С 2006 по 2019 г. он работал чиновником в разных структурах московской власти.
Фатеева в 2007–2011 и в 2013–2016 гг. была зампредом избиркома Волгоградской области. Политолог Константин Калачев считает, что выборы, которые пройдут в «Сириусе», будут рассматриваться «под микроскопом» из-за важности проекта для Кремля. Комментируя выбор ЦИК в пользу Фатеевой, зампред комиссии Николай Булаев отметил, что она имеет большой опыт работы с избирательными процессами и с 2003 г. является членом избирательной комиссии Волгоградской области с правом решающего голоса. Всего в избиркоме «Сириуса» 11 человек: четыре представителя парламентских партий, один – от Ассоциации юристов России, два – от собрания избирателей по месту работы и четыре – от собрания избирателей по месту жительства.