«Сириус» готовят к выборам

Фатеева в 2007–2011 и в 2013–2016 гг. была зампредом избиркома Волгоградской области. Политолог Константин Калачев считает, что выборы, которые пройдут в «Сириусе», будут рассматриваться «под микроскопом» из-за важности проекта для Кремля. Комментируя выбор ЦИК в пользу Фатеевой, зампред комиссии Николай Булаев отметил, что она имеет большой опыт работы с избирательными процессами и с 2003 г. является членом избирательной комиссии Волгоградской области с правом решающего голоса. Всего в избиркоме «Сириуса» 11 человек: четыре представителя парламентских партий, один – от Ассоциации юристов России, два – от собрания избирателей по месту работы и четыре – от собрания избирателей по месту жительства.