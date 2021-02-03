Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

«Сириус» готовят к выборам

Федеральная территория за короткое время получила врио главы и председателя избиркома
Константин Гликин
Территория «Сириуса» /Евгений Разумный / Ведомости

Центризбирком назначил главой избирательной комиссии только что созданной федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае Наталью Фатееву. Территория свыше 1400 га ранее была частью города Сочи в районе Имеретинской долины. 30 января президент Владимир Путин уже подписал указ о назначении на пост врио главы территории гендиректора фонда «Инновационный научно-технологический центр «Сириус» Андрея Столярова. С 2006 по 2019 г. он работал чиновником в разных структурах московской власти.

Фатеева в 2007–2011 и в 2013–2016 гг. была зампредом избиркома Волгоградской области. Политолог Константин Калачев считает, что выборы, которые пройдут в «Сириусе», будут рассматриваться «под микроскопом» из-за важности проекта для Кремля. Комментируя выбор ЦИК в пользу Фатеевой, зампред комиссии Николай Булаев отметил, что она имеет большой опыт работы с избирательными процессами и с 2003 г. является членом избирательной комиссии Волгоградской области с правом решающего голоса. Всего в избиркоме «Сириуса» 11 человек: четыре представителя парламентских партий, один – от Ассоциации юристов России, два – от собрания избирателей по месту работы и четыре – от собрания избирателей по месту жительства.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных