В обновленной «Справедливой России» будет меньше единоначалия

Конфликтов эксперты ждут прежде всего на уровне регионов. Собеседник в руководстве «Справедливой России» говорит, что в руководство реготделений войдут представители всех трех партий, но на этом уровне институт председателей и сопредседателей не предусмотрен. По словам источника в петербургском отделении «Справедливой России», «слияние – это история федеральная и тех регионов, в которых «Патриоты» и «За правду» активны». Председатель отделения Марина Шишкина сказала «Ведомостям», что руководство отделения избрано до 2023 г., а список кандидатов в заксобрание (выборы пройдут в сентябре 2021 г.) готов на 90%, при этом ни одной заявки от членов присоединяемых партий на включение в список и постановку на учет не поступало.