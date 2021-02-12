В обновленной «Справедливой России» будет меньше единоначалия

В обновленной «Справедливой России» будет меньше единоначалияМиронов поделится полномочиями с Прилепиным и Семигиным
Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов накануне выборов в Госдуму может уступить часть полномочий лидерам партий «Патриоты России» и «За правду» Геннадию Семигину и Захару Прилепину. 22 февраля пройдет съезд справороссов, на котором будет оформлено слияние этих партий со «Справедливой Россией».
Как сообщали «Ведомости» 30 ноября 2020 г., объединение проходит по инициативе администрации президента (АП). Обновленный устав будет предусматривать три основные руководящие должности для участников объединения – председатель партии и два сопредседателя, рассказал собеседник в «Справедливой России»: их займут Миронов, Семигин и Прилепин.
При этом должности «по полномочиям почти равны – вплоть до возможности созыва съезда каждым из них». Сейчас сопредседателей в «Справедливой России» нет, а по уставу съезд созывает руководящий орган – президиум центрального совета. От него может потребовать созвать съезд Миронов, руководитель центральной контрольно-ревизионной комиссии (член Центризбиркома Николай Левичев), центральный совет или половина региональных отделений.
Два собеседника в партии назвали такие полномочия для Семигина и Прилепина крайне серьезными.
Семигина и Прилепина, по словам источника в «Справедливой России», укрепят также дополнительными позициями: они возглавят палату депутатов и центральный совет, у которого сейчас нет начальника. Палату депутатов возглавляет Ольга Епифанова, которая сказала «Ведомостям», что не знакома с ходом подготовки поправок в устав, а решения по кадрам примет съезд. В избирательном штабе объединенной партии у начальника – депутата Госдумы Валерия Гартунга – также появятся заместители от «Патриотов России» и «За правду».
«Вопрос тактики – как построить наше продвижение к избирателям – мы не будем обсуждать публично, – заявил «Ведомостям» депутат Госдумы Олег Нилов. – Главное, на чем построено объединение нашей партии и партии Прилепина, – это построение нового варианта российского социализма». Здесь допустимо «много развилок», сказал он.
В отличие от предыдущей попытки ввести в партию внешних людей сейчас депутаты и другие партийцы «не стараются подначивать Миронова сорвать процесс», утверждает еще один источник в «Справедливой России». В марте 2019 г. в партию вступил возглавляющий холдинг «Царьград» Константин Малофеев.
Он должен был стать заместителем Миронова с широкими полномочиями – от подбора кандидатов на выборы всех уровней до отмены решений президиума центрального совета партии. Но партийцам не понравились «планы забрать управление» партией возможным «якорным инвестором», писал тогда «Коммерсантъ»: назначенный на апрель 2019 г. съезд, фиксирующий статус Малофеева в уставе, был сорван. Тогда партийцы смогли убедить Миронова, что Малофеев хочет получить контроль над партией, говорит один из эсеров, а теперь Миронова с участием АП убедили, что Прилепин и другие у него «ничего не отожмут», только пройдут в Госдуму и проведут несколько своих людей.
Тогда изменения были «торпедированы на человеческом уровне, на этапе распределения организационных позиций», говорит политолог Евгений Минченко: «Сейчас, когда слияние благословлено Кремлем, этот фактор будет играть меньшую роль».
Сегодня в объединении участвуют партии с разной историей и разным весом (партия Прилепина создана только в 2019 г.), поэтому слияние пройдет более безболезненно, чем создание самой «Справедливой России» на базе «Родины» в 2006 г., говорит политолог Константин Комков (Миронов возглавлял Российскую партию жизни, которая влилась в «Родину» вместе с Партией пенсионеров).
Конфликтов эксперты ждут прежде всего на уровне регионов. Собеседник в руководстве «Справедливой России» говорит, что в руководство реготделений войдут представители всех трех партий, но на этом уровне институт председателей и сопредседателей не предусмотрен. По словам источника в петербургском отделении «Справедливой России», «слияние – это история федеральная и тех регионов, в которых «Патриоты» и «За правду» активны». Председатель отделения Марина Шишкина сказала «Ведомостям», что руководство отделения избрано до 2023 г., а список кандидатов в заксобрание (выборы пройдут в сентябре 2021 г.) готов на 90%, при этом ни одной заявки от членов присоединяемых партий на включение в список и постановку на учет не поступало.
Анастасия Беляева, Санкт-Петербург