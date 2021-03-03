Министр обороны Сергей Шойгу изучает проблемные отрасли ОПК

Министр обороны Сергей Шойгу изучает проблемные отрасли ОПКВслед за беспилотниками его привлекла транспортная авиация
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 2 марта проверил работу авиазавода «Авистар-СП» (входит в подконтрольную «Ростеху» ОАК) в Ульяновске, где собираются военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А и самолеты-заправщики на их базе, а также производится ремонт военно-транспортных самолетов Ан-124.
«В 2020 г. мы получили три самолета (Ил-76МД-90А. – «Ведомости»), в планах на 2021 г. – пять машин. Необходимо выйти в дальнейшем на уровень 10 самолетов в год», – заявил министр (цитата по пресс-релизу Минобороны). «Задача непростая. Сегодня послушаем, как она будет решаться», – сказал Шойгу.
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