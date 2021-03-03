Министр обороны Сергей Шойгу изучает проблемные отрасли ОПК

«В 2020 г. мы получили три самолета (Ил-76МД-90А. – «Ведомости»), в планах на 2021 г. – пять машин. Необходимо выйти в дальнейшем на уровень 10 самолетов в год», – заявил министр (цитата по пресс-релизу Минобороны). «Задача непростая. Сегодня послушаем, как она будет решаться», – сказал Шойгу.