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Министр обороны Сергей Шойгу изучает проблемные отрасли ОПК

Вслед за беспилотниками его привлекла транспортная авиация
Алексей Никольский
Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 2 марта проверил работу авиазавода «Авистар-СП» (входит в подконтрольную «Ростеху» ОАК) в Ульяновске, где собираются военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А и самолеты-заправщики на их базе, а также производится ремонт военно-транспортных самолетов Ан-124.

«В 2020 г. мы получили три самолета (Ил-76МД-90А. – «Ведомости»), в планах на 2021 г. – пять машин. Необходимо выйти в дальнейшем на уровень 10 самолетов в год», – заявил министр (цитата по пресс-релизу Минобороны). «Задача непростая. Сегодня послушаем, как она будет решаться», – сказал Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных