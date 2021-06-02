Коммунисты хотят набрать миллион наблюдателей через приложение

Коммунисты хотят набрать миллион наблюдателей через приложениеДругие партии тоже обещают поставить рекорды по их привлечению
Коммунисты намерены активно задействовать проектируемую новую интернет-платформу для наблюдателей, что поможет довести число контролеров (наблюдателей и членов избирательных комиссий) на выборах в Госдуму до миллиона человек, рассказал «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Она будет представлять собой специальное приложение. «Запустим ее в ближайшее время, там каждый человек, введя свой адрес, сможет увидеть, какой у него ближайший участок, и записаться наблюдателем», – сказал Афонин. Через эту платформу, по его словам, можно будет фиксировать нарушения, связываться со штабом, вести параллельный подсчет голосов. Он добавил, что для мобилизации граждан в партии намерены также использовать социальные сети политиков, которые будут активно привлекать людей к контролю за подсчетом голосов. По мнению Афонина, именно КПРФ в эту кампанию будет основной оппозиционной партией, направляющей наблюдателей на выборы.
Источник, близкий к руководству партии, сомневается, что цифра в миллион наблюдателей будет достигнута, однако привлечь 300 000–400 000 человек партии удастся.
Член федерального бюро партии «Яблоко» Александр Ефимов сказал «Ведомостям», что идеальная для партии цель – направить по три человека на каждый участок (всего в стране примерно 100 000 участков). Это важно, говорит Ефимов, чтобы каждый наблюдатель не работал три дня подряд в условиях трехдневного голосования в Госдуму в сентябре. Он подчеркнул, что, как и на прошлых выборах, партия будет сотрудничать с различными общественными объединениями наблюдателей («Голос», «Сонар», «Гражданин наблюдатель» и др.). Всем гражданам, записавшимся через эти движения в партии, помогут с направлением на выборы. Задача-минимум «Яблока» – направить на каждый из участков по наблюдателю, тогда их общее число составит 100 000. Ефимов подчеркнул, что по традиции в партии не будут платить за работу наблюдателя, привлекая к этой работе идейных людей. В прошлый раз «Яблоко» направило на думские выборы в качестве наблюдателей около 12 000 человек.
Член центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Марина Ким рассказала «Ведомостям», что в партии начиная с марта 2021 г. успешно ведется подготовка к выборам в части работы с наблюдателями. Так, для наблюдателей партии разработано приложение «Справедливый наблюдатель», оно позволяет фиксировать нарушения и затем сводить их все в единые таблицы, которые видит штаб. Член президиума центрального совета «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова (курирует работу с наблюдателями) сообщила, что конечная цель партии – выставить 120 000 наблюдателей. Эта цифра, по ее словам, примерно втрое больше, чем на прошлых кампаниях. Точные цифры уже набранных наблюдателей в партии называть отказались. По данным ЦИК, на выборах в Думу 2016 г. было всего лишь около 263 000 наблюдателей.
Сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин считает, что число наблюдателей далеко не всегда отражает их реальную возможность контролировать чистоту выборов. Он пояснил, что партии чаще всего могут просто не направлять наблюдателей в сложные для себя регионы и «электоральные султанаты» типа республик Северного Кавказа, Поволжья и ряда других регионов, где власти имеют возможности для масштабных фальсификаций. Бузин подчеркнул, что основная мотивация наблюдателей от системных партий материальная, им платят за их работу, поэтому подходят к делу они чаще всего формально. Он предположил, что сейчас власти дали установку партиям на демонстрацию особо масштабного контроля за выборами, поэтому они и рапортуют о сотнях тысяч наблюдателей.