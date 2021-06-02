Коммунисты хотят набрать миллион наблюдателей через приложение

Член федерального бюро партии «Яблоко» Александр Ефимов сказал «Ведомостям», что идеальная для партии цель – направить по три человека на каждый участок (всего в стране примерно 100 000 участков). Это важно, говорит Ефимов, чтобы каждый наблюдатель не работал три дня подряд в условиях трехдневного голосования в Госдуму в сентябре. Он подчеркнул, что, как и на прошлых выборах, партия будет сотрудничать с различными общественными объединениями наблюдателей («Голос», «Сонар», «Гражданин наблюдатель» и др.). Всем гражданам, записавшимся через эти движения в партии, помогут с направлением на выборы. Задача-минимум «Яблока» – направить на каждый из участков по наблюдателю, тогда их общее число составит 100 000. Ефимов подчеркнул, что по традиции в партии не будут платить за работу наблюдателя, привлекая к этой работе идейных людей. В прошлый раз «Яблоко» направило на думские выборы в качестве наблюдателей около 12 000 человек.