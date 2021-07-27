«Единую Россию» чаще всего упоминают в контексте образования, детей и медицины

После старта кампании по выборам депутатов Госдумы «Единая Россия» чаще всего упоминается в СМИ в контексте вопросов образования. Это следует из данных системы «Медиалогия», с которыми ознакомились «Ведомости». С момента подписания президентом 17 июня указа о назначении выборов и по 26 июля о единороссах и образовании российские СМИ сообщали 17 162 раза. Вторая по популярности тема в СМИ – это дети (14 292 упоминания). Третье место занимает тема здравоохранения (13 815 упоминаний). За эти темы в общефедеральной пятерке «Единой России» на выборах в Госдуму отвечают трое из пяти кандидатов: за образование – руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, за детей – уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, за здравоохранение – главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.