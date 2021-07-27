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«Единую Россию» чаще всего упоминают в контексте образования, детей и медицины

«Ведомости» и «Медиалогия» изучили основные темы предвыборной кампании партии власти
Елена Мухаметшина
Темы образования, детей и здравоохранения приоритетные на этих выборах в Госдуму /«Единая Россия»

После старта кампании по выборам депутатов Госдумы «Единая Россия» чаще всего упоминается в СМИ в контексте вопросов образования. Это следует из данных системы «Медиалогия», с которыми ознакомились «Ведомости». С момента подписания президентом 17 июня указа о назначении выборов и по 26 июля о единороссах и образовании российские СМИ сообщали 17 162 раза. Вторая по популярности тема в СМИ – это дети (14 292 упоминания). Третье место занимает тема здравоохранения (13 815 упоминаний). За эти темы в общефедеральной пятерке «Единой России» на выборах в Госдуму отвечают трое из пяти кандидатов: за образование – руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, за детей – уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, за здравоохранение – главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Другие темы, связанные с лидерами партсписка, судя по данным системы «Медиалогия», пока упоминаются в связке с «Единой Россией» не так часто. Тема обороны – 1766 раз, а внешней политики – 3546 раз во всех российских СМИ. Первый номер в предвыборном списке «Единой России» – министр обороны Сергей Шойгу, а второй – министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных