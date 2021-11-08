Импорт нефти в Китай падает: в 2021 г. он на 6–7% ниже, чем годом ранее

Импорт нефти в Китай падает: в 2021 г. он на 6–7% ниже, чем годом ранееЭто временное явление, полагают аналитики, в отличие от роста импорта газа более чем на 20%
Ежемесячный импорт нефти в Китай в октябре 2021 г. оказался на минимальном с сентября 2018 г. уровне: 37,8 млн т, или 8,9 млн барр./сутки. В то же время импорт газа, трубопроводного и СПГ, в прошлом месяце вырос до 9,38 млн т – на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
Импорт нефти в страну стабильно падает в последние три месяца. В сентябре в КНР ввезли 41,05 млн т (9,99 барр./сутки), а в августе – 44,53 млн т (10,49 млн барр./сутки). В целом, по данным китайской таможни, с января по октябрь импорт нефти в страну составил 425,06 млн т, или 10,21 млн барр./сутки, что на 7,2% меньше аналогичного показателя 2020 г.
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам