Импорт нефти в Китай падает: в 2021 г. он на 6–7% ниже, чем годом ранее

Ежемесячный импорт нефти в Китай в октябре 2021 г. оказался на минимальном с сентября 2018 г. уровне: 37,8 млн т, или 8,9 млн барр./сутки. В то же время импорт газа, трубопроводного и СПГ, в прошлом месяце вырос до 9,38 млн т – на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.