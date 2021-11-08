Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Импорт нефти в Китай падает: в 2021 г. он на 6–7% ниже, чем годом ранее

Это временное явление, полагают аналитики, в отличие от роста импорта газа более чем на 20%
Илья Лакстыгал Екатерина Литова
AFP

Ежемесячный импорт нефти в Китай в октябре 2021 г. оказался на минимальном с сентября 2018 г. уровне: 37,8 млн т, или 8,9 млн барр./сутки. В то же время импорт газа, трубопроводного и СПГ, в прошлом месяце вырос до 9,38 млн т – на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Импорт нефти в страну стабильно падает в последние три месяца. В сентябре в КНР ввезли 41,05 млн т (9,99 барр./сутки), а в августе – 44,53 млн т (10,49 млн барр./сутки). В целом, по данным китайской таможни, с января по октябрь импорт нефти в страну составил 425,06 млн т, или 10,21 млн барр./сутки, что на 7,2% меньше аналогичного показателя 2020 г.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных