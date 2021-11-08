Не всем депутатам Госдумы хватило кабинетов «по статусу»

На конец последней пленарной недели из фракции «Единой России» «было не рассажено [по кабинетам] четыре депутата». По его словам, 50 кабинетов нуждались в ремонте и 40 из них должны отремонтировать к началу пленарной недели 8 ноября. К этому же сроку решить вопрос с кабинетами в КПРФ пообещал и координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев. По его словам, до региональной недели (1–7 ноября) у четырех депутатов от КПРФ в кабинетах также шел ремонт. При этом он посетовал, что не у всех зампредов комитетов кабинеты по 34 кв. м, как положено по норме: «Хотя надо сказать: не место красит человека и вопрос не в кабинетах. В Думе есть много депутатов с красивыми кабинетами, которые ни слова не сказали».