Не всем депутатам Госдумы хватило кабинетов «по статусу»Количество заместителей председателей комитетов выросло на 40 человек
8 ноября начнется четвертая пленарная неделя для Госдумы VIII созыва, но до сих пор не все депутаты знают, в каких кабинетах они должны работать, рассказали «Ведомостям» источники во фракции «Единой России» и КПРФ. Сложности с размещением связаны с двумя факторами, говорит собеседник в «Единой России»: появилась пятая фракция, а также увеличилось количество комитетов (с 26 до 32) – и, соответственно, как их председателей, так и их заместителей. По статусу первому заместителю председателя комитета в Госдуме и даже обычному зампреду комитета положен кабинет с приемной, а также комнатой для помощников, говорит единоросс. В результате около 20 депутатов пока остаются без постоянных кабинетов, сказал собеседник, близкий к Госдуме.
Количество начальников на Охотном Ряду действительно выросло. В VII созыве Госдумы руководителей в комитетах, не считая их председателей, было на 40 меньше: первых заместителей – 60, простых заместителей 63. В VIII созыве их уже 77 и 86 соответственно. «В прошлом созыве каждая фракция давала пожелания по рассадке, которые комитет по регламенту рассматривал в приоритетном порядке. Сейчас аппарату пришлось волевым решением предлагать рассадку по кабинетам, – говорит источник, близкий к Госдуме. – Кабинетов не прибавилось, а депутатов со статусом стало больше, и все интересы нужно сразу учесть».
Собеседник в аппарате Госдумы сказал, что проблем с распределением кабинетов нет: «Там, где кабинеты в хорошем состоянии, депутаты смогут въехать сразу, там, где нужен косметический ремонт, его быстро сделают, а там, где есть отдельные пожелания, в течение полугода их реализуют». По его словам, сейчас уже большая часть депутатов въехала, часть – еще нет, но в любом случае кабинеты закреплены уже за всеми депутатами, хотя число председателей комитетов, первых заместителей и заместителей выросло. «Комитету по культуре выделено место в Доме Союзов, комитет по международным делам переехал в Троекуровские палаты. Это все позволило найти место под необходимое количество кабинетов», – сказал собеседник. Кроме того, по словам собеседника во фракции «Единая Россия», под уплотнение при рассадке депутатов попал сам аппарат Госдумы.
На конец последней пленарной недели из фракции «Единой России» «было не рассажено [по кабинетам] четыре депутата». По его словам, 50 кабинетов нуждались в ремонте и 40 из них должны отремонтировать к началу пленарной недели 8 ноября. К этому же сроку решить вопрос с кабинетами в КПРФ пообещал и координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев. По его словам, до региональной недели (1–7 ноября) у четырех депутатов от КПРФ в кабинетах также шел ремонт. При этом он посетовал, что не у всех зампредов комитетов кабинеты по 34 кв. м, как положено по норме: «Хотя надо сказать: не место красит человека и вопрос не в кабинетах. В Думе есть много депутатов с красивыми кабинетами, которые ни слова не сказали».
У депутатов ЛДПР есть кабинеты, говорит первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Василий Власов: «Почти у всех депутатов фракции остались те же кабинеты, ремонт в них не нужен». Представитель фракции «Новые люди» сказал, что у всех депутатов фракции есть кабинеты, но еще не все освободились и не все в них заехали.
Собеседник в «Справедливой России» говорит, что до региональной недели еще не по всем депутатам фракции была решена ситуация с кабинетами: «На бумаге распределение было, но по факту еще не все заехали – все по разным причинам: где-то делали ремонт, кто-то из прежних депутатов еще не успел выехать». Председатель комиссии Виктор Пинский не ответил на вопросы «Ведомостей».