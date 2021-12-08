Депутатам Госдумы объяснили пользу QR-кодов для граждан

Депутатам Госдумы объяснили пользу QR-кодов для гражданИм не надо опасаться утечки персональных данных
Для депутатов Госдумы от «Единой России» фракция подготовила «обоснование необходимости принятия законопроектов» об обязательных QR-кодах в общественных местах, а также на междугородном и международном транспорте, которые внесло 12 ноября правительство. Об этом сказали два собеседника во фракции. На момент подписания номера в печать пресс-служба фракции не ответила на запрос «Ведомостей». Курирующий законотворческую работу заместитель председателя фракции Дмитрий Вяткин отказался от комментариев. «Ведомости» ознакомились с текстом документа. В нем, как и в аналитике, которая готовилась для Госдумы правительством, указывается, что эпидемиологическая ситуация в стране критическая.
«Смертность в России в сентябре текущего года возросла на 18,3% по сравнению с сентябрем 2020 г., рост летальных исходов происходит из-за коронавируса», – сказано в документе. Пандемия, в частности, за год унесла, по состоянию на 13 ноября 2021 г., жизни 254 167 человек, это сопоставимо с численностью целого субъекта Федерации: Калмыкии (269 984 человека), Республики Алтай (220 954), Еврейской автономной области (156 500), Магаданской области (139 034), Чукотки (49 527), Ненецкого автономного округа (44 389). За весь период пандемии мы потеряли почти 400 000 человек, т. е. полностью население таких городов, как Владимир, Нижний Тагил, Сургут и т. д.
Отдельно в тексте для депутатов даны ответы на «разговоры противников вакцинации о «сегрегации» общества». Все их действия и есть самая настоящая сегрегация, говорится в документе, поскольку государство создает условия защиты права на жизнь и здоровье для всех, защищая в том числе и явных нарушителей всех карантинных мер, которые подвергают опасности жизнь других. А они сами «пытаются этому помешать, разделяя искусственно общество на тех, кто заботится о своем здоровье и жизни, и тех, кто этому мешает, кто этому противостоит».
Стрелок без маски
Днем 7 декабря мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. В результате нападения погибли сотрудница МФЦ и охранник, пострадали также четыре человека, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, 45-летний Сергей Глазов спланировал нападение, сообщил ТАСС: на входе он отказался надеть маску и начал стрелять.
Наконец, в тексте указано, что только в России само слово «QR-код» сейчас «очень политизировано». «В обычной жизни QR-коды используются в магазинах для оплаты товаров и услуг или на улице, чтобы узнать информацию о достопримечательности, – отмечается в документе. – Это просто инструмент работы с информацией, удобный и понятный». Предложенные правительством законопроекты – «не о QR-кодах, как пытаются выдать многие оппоненты», а о защите здоровья граждан, подчеркивается в документе. Информация о вакцинации или перенесенной болезни, а также медицинских противопоказаниях «оперативно вносится на портал «Госуслуг», в котором личные кабинеты и так есть у 91 млн человек, напоминают депутатам. То есть им пользуется 85% взрослого населения России.
Уже сейчас в электронном виде мы получаем большинство имеющихся услуг: так происходит получение внутреннего и заграничного паспорта, запись детей в школы и дополнительные секции и т. д., говорится в документе. «Например, используя «Госуслуги», в кратчайшие сроки были оформлены и выплачены детские пособия, введенные президентом России. То есть в личном кабинете на «Госуслугах» уже содержится персональная информация о человеке», – говорится в документе. Получить QR-код можно также в одном из 9500 МФЦ, без портала «Госуслуг», сказано в материалах для депутатов.
Подготовку таких документов для депутатов руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев объясняет тем, что пока властям не удалось «развеять страхи людей, связанные с QR-кодами». «Они не несут никакой реальной угрозы личным данным, – говорит Калачев. – Это не цифровой паспорт, который рассказывает о человеке, кто он и что он, это всего лишь паспорт здоровья».
По словам руководителя практики политического анализа ВЦИОМа Михаила Мамонова, категорически против вакцинации и, значит, против законопроектов правительства выступает около 15% россиян. Люди понимают, что не смогут жить без QR-кодов, против них могут ввести ограничения, это и вызывает негативную реакцию.