Депутатам Госдумы объяснили пользу QR-кодов для граждан

Наконец, в тексте указано, что только в России само слово «QR-код» сейчас «очень политизировано». «В обычной жизни QR-коды используются в магазинах для оплаты товаров и услуг или на улице, чтобы узнать информацию о достопримечательности, – отмечается в документе. – Это просто инструмент работы с информацией, удобный и понятный». Предложенные правительством законопроекты – «не о QR-кодах, как пытаются выдать многие оппоненты», а о защите здоровья граждан, подчеркивается в документе. Информация о вакцинации или перенесенной болезни, а также медицинских противопоказаниях «оперативно вносится на портал «Госуслуг», в котором личные кабинеты и так есть у 91 млн человек, напоминают депутатам. То есть им пользуется 85% взрослого населения России.