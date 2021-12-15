Турция и Армения начали переговоры о нормализации отношений

Новость о возможном установлении дипотношений с Турцией вызвала резко негативную реакцию в армянском обществе и обвинения правящей партии в предательстве. О том, что установление дипотношений и скорое восстановление прерванных в 2019 г. чартерных авиарейсов активно обсуждается, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая 13 декабря в турецком парламенте. По его словам, для нормализации отношений обе стороны назначат спецпредставителей.