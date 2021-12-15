Турция и Армения начали переговоры о нормализации отношений

Турция и Армения начали переговоры о нормализации отношенийПри нынешнем состоянии армянского общества это возможно, считают эксперты
Новость о возможном установлении дипотношений с Турцией вызвала резко негативную реакцию в армянском обществе и обвинения правящей партии в предательстве. О том, что установление дипотношений и скорое восстановление прерванных в 2019 г. чартерных авиарейсов активно обсуждается, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая 13 декабря в турецком парламенте. По его словам, для нормализации отношений обе стороны назначат спецпредставителей.
Сказанное турецким министром подтвердил представитель МИД Армении. Депутат от правящей партии «Гражданский договор», к которой принадлежит премьер Никол Пашинян и председатель комиссии по внешним отношениям парламента Эдуард Агаджян, заявил, что нормализация отношений с Турцией отвечает государственным интересам Армении. «Армянская сторона ни от чего не отказывается. Речь идет о старте процесса установления дипломатических отношений между Арменией и Турцией», – цитирует его портал News.am.
По словам Агаджяна, ранее попытки нормализовать отношения срывались по вине Анкары, которая выдвигала предварительные условия. Для Армении же приемлемо установление отношений без всяких предварительных условий, резюмировал Агаджян.
Отношения с Турцией – болезненная тема для армянского общества из-за геноцида армянского народа в Османской империи в 1915 г. и помощи Азербайджану с турецкой стороны. С момента распада СССР сухопутная граница Армении и Турции, которую охраняют российские пограничники, закрыта. Попытка нормализовать двусторонние отношения в 2011 г сорвалась.
При этом Турция оказала прямую военную помощь Азербайджану, нанесшему поражение Армении в войне в октябре – ноябре 2020 г. По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, армянское общество после прошлогодней войны остается в значительной степени дезориентированным и деморализованным. В этой ситуации установление дипотношений с Турцией, несмотря на ожидаемые возражения оппозиции, вполне реально, говорит эксперт.