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Премьеру Пакистана Имрану Хану объявлен вотум недоверия

Он нанес визит в Москву 24 февраля и вызвал недовольство США
Глеб Мишутин
Премьеру Пакистана Имрану Хану объявлен вотум недоверия / AP

Парламент Пакистана 9 апреля отстранил от власти премьер-министра Имрана Хана. В этот день ему был вынесен вотум недоверия, за который проголосовали 174 из 342 депутатов при необходимых 172. По мнению Хана, за его отстранением стоят иностранные государства. «Пакистан стал независимым государством в 1947 г., но сегодня снова начинается борьба за свободу против иностранного заговора, направленного на смену режима», – написал он в соцсетях. Ранее, 2 апреля, Хан объявил попытки сместить его вмешательством США во внутренние дела Пакистана.

По мнению политических оппонентов Хана, глава правительства коррумпирован, ведет неэффективную экономическую политику и виновен в неконтролируемой инфляции. Как сообщил 1 марта портал ARY News со ссылкой на бюро статистики Пакистана, на конец февраля 2022 г. инфляция в годовом выражении превысила 12,2%. Сам Хан заявляет, что не собирался мириться с коррумпированностью оппозиционных политиков и именно поэтому они хотели его сместить. Ожидается, что голосование по новой кандидатуре премьер-министра состоится 11 апреля. Главой правительства может стать руководитель Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф – брат Наваза Шарифа, неоднократно бывшего премьер-министром страны и не раз обвинявшегося в коррупции. Партия «Движение за справедливость» Хана тоже выдвинула кандидата – бывшего министра иностранных дел Шаха Махмуда Курейши, но у партии уже нет большинства в парламенте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных