Премьеру Пакистана Имрану Хану объявлен вотум недоверия

По мнению политических оппонентов Хана, глава правительства коррумпирован, ведет неэффективную экономическую политику и виновен в неконтролируемой инфляции. Как сообщил 1 марта портал ARY News со ссылкой на бюро статистики Пакистана, на конец февраля 2022 г. инфляция в годовом выражении превысила 12,2%. Сам Хан заявляет, что не собирался мириться с коррумпированностью оппозиционных политиков и именно поэтому они хотели его сместить. Ожидается, что голосование по новой кандидатуре премьер-министра состоится 11 апреля. Главой правительства может стать руководитель Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф – брат Наваза Шарифа, неоднократно бывшего премьер-министром страны и не раз обвинявшегося в коррупции. Партия «Движение за справедливость» Хана тоже выдвинула кандидата – бывшего министра иностранных дел Шаха Махмуда Курейши, но у партии уже нет большинства в парламенте.