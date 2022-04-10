Премьеру Пакистана Имрану Хану объявлен вотум недоверия

Премьеру Пакистана Имрану Хану объявлен вотум недоверияОн нанес визит в Москву 24 февраля и вызвал недовольство США
Парламент Пакистана 9 апреля отстранил от власти премьер-министра Имрана Хана. В этот день ему был вынесен вотум недоверия, за который проголосовали 174 из 342 депутатов при необходимых 172. По мнению Хана, за его отстранением стоят иностранные государства. «Пакистан стал независимым государством в 1947 г., но сегодня снова начинается борьба за свободу против иностранного заговора, направленного на смену режима», – написал он в соцсетях. Ранее, 2 апреля, Хан объявил попытки сместить его вмешательством США во внутренние дела Пакистана.
По мнению политических оппонентов Хана, глава правительства коррумпирован, ведет неэффективную экономическую политику и виновен в неконтролируемой инфляции. Как сообщил 1 марта портал ARY News со ссылкой на бюро статистики Пакистана, на конец февраля 2022 г. инфляция в годовом выражении превысила 12,2%. Сам Хан заявляет, что не собирался мириться с коррумпированностью оппозиционных политиков и именно поэтому они хотели его сместить. Ожидается, что голосование по новой кандидатуре премьер-министра состоится 11 апреля. Главой правительства может стать руководитель Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф – брат Наваза Шарифа, неоднократно бывшего премьер-министром страны и не раз обвинявшегося в коррупции. Партия «Движение за справедливость» Хана тоже выдвинула кандидата – бывшего министра иностранных дел Шаха Махмуда Курейши, но у партии уже нет большинства в парламенте.