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Правые партии побеждают на выборах в Швеции

В стране может начаться новая политическая эра
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Если текущее соотношение сохранится к окончательному подсчету голосов, социал-демократам придется уйти в оппозицию / Maja SUSLIN / TT News Agency / AFP

Шведские правые впервые за 10 лет могут сформировать правительств, судя по предварительным итогам всеобщих выборов. На момент обработки 95% бюллетеней они получает 175 мест в парламенте (риксдаге) из 349, сообщает Reuters.

Наиболее успешными среди них оказались крайне правые «Шведские демократы», сделавшие себе имя на критике иммиграционной политики правительства. Они заняли второе место с результатом 20,6%. Первое место осталось за правящими социал-демократами, получшившими 30,5% голосов.

Окончательные результаты выборов станут известны в среду, передает Reuters. В случае вероятной победы правых, Швеция станет более труднодоступной для иммигрантов. Это имеет еще большее значение для беженцев с Украины и мигрантов из африканских стран, спасающихся от изменений климата.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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