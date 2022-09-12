Правые партии побеждают на выборах в Швеции

Окончательные результаты выборов станут известны в среду, передает Reuters. В случае вероятной победы правых, Швеция станет более труднодоступной для иммигрантов. Это имеет еще большее значение для беженцев с Украины и мигрантов из африканских стран, спасающихся от изменений климата.