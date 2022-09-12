Правые партии побеждают на выборах в Швеции

Правые партии побеждают на выборах в ШвецииВ стране может начаться новая политическая эра
Шведские правые впервые за 10 лет могут сформировать правительств, судя по предварительным итогам всеобщих выборов. На момент обработки 95% бюллетеней они получает 175 мест в парламенте (риксдаге) из 349, сообщает Reuters.
Наиболее успешными среди них оказались крайне правые «Шведские демократы», сделавшие себе имя на критике иммиграционной политики правительства. Они заняли второе место с результатом 20,6%. Первое место осталось за правящими социал-демократами, получшившими 30,5% голосов.
Окончательные результаты выборов станут известны в среду, передает Reuters. В случае вероятной победы правых, Швеция станет более труднодоступной для иммигрантов. Это имеет еще большее значение для беженцев с Украины и мигрантов из африканских стран, спасающихся от изменений климата.