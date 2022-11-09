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«Единая Россия» предложила поправки к проекту бюджета почти на 60 млрд рублей

Самые значимые корректировки касаются сельского хозяйства
Любовь Романова Елена Мухаметшина
Единороссы (на фото слева секретарь генсовета Андрей Турчак) предложили свою версию поправок к бюджету, а Госдума примет их во втором чтении 22 ноября / Екатерина Штукина / РИА Новости

Фракция «Единая Россия» подготовила поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2023–2025 гг. в совокупности на 58,9 млрд руб., следует из предложений партии, с которыми ознакомились «Ведомости». Большую часть из этой суммы – 35,5 млрд – предлагается направить на увеличение финансирования по отдельным направлениям в следующем году.

На что хотят добавить

«Единая Россия» предлагает внести поправки в части расходов на национальную экономику, социальную политику, образование, культуру, межбюджетные трансферты. Значительная часть из них касается поддержки сельского хозяйства. В 2023 г. предлагается увеличить субсидии на комплексное развитие сельских территорий на 8 млрд руб., субсидии «Росагролизингу» – на 1,5 млрд, субсидии на мелиорацию – на 1 млрд, гранты на научно-технические проекты в агропромышленном комплексе в 2023–2025 гг. – на 1 млрд ежегодно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных