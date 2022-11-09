«Единая Россия» предложила поправки к проекту бюджета почти на 60 млрд рублей

«Единая Россия» предлагает внести поправки в части расходов на национальную экономику, социальную политику, образование, культуру, межбюджетные трансферты. Значительная часть из них касается поддержки сельского хозяйства. В 2023 г. предлагается увеличить субсидии на комплексное развитие сельских территорий на 8 млрд руб., субсидии «Росагролизингу» – на 1,5 млрд, субсидии на мелиорацию – на 1 млрд, гранты на научно-технические проекты в агропромышленном комплексе в 2023–2025 гг. – на 1 млрд ежегодно.