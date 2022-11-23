После смягчения политики в отношении пандемии COVID-19 в Китае произошла вспышка заболевания

После смягчения политики в отношении пандемии COVID-19 в Китае произошла вспышка заболеванияНо линия на постепенный отказ от «нулевой терпимости» к пандемии быстро изменена не будет
Китай испытал на себе самый серьезный за последние полгода всплеск заражения COVID-19, сообщило 22 ноября агентство Reuters. На этот раз инфекция распространилась в Пекине и привела к смерти трех человек. Первый с 26 мая случай был зафиксирован Национальной комиссией здравоохранения КНР 20 ноября: от коронавируса скончался 87-летний пекинец.
Официальное число умерших от COVID-19 в КНР за все время пандемии достигло к 22 ноября 5229 человек. После того как 20 ноября в Пекине было зарегистрировано 316 случаев заражения, власти объявили локдаун в самом населенном районе города. Предприятия были закрыты, а школы перевели на домашнее обучение. Как сообщает Reuters, за 20 ноября количество заболевших достигло 26 824 человека – почти как во время пика пандемии: 11 апреля было зарегистрировано 27 595 случаев заражения.