Газета
Политика Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

После смягчения политики в отношении пандемии COVID-19 в Китае произошла вспышка заболевания

Но линия на постепенный отказ от «нулевой терпимости» к пандемии быстро изменена не будет
Глеб Мишутин
Официальное число умерших от COVID-19 в КНР за все время пандемии достигло к 22 ноября 5229 человек / Noel CELIS / AFP

Китай испытал на себе самый серьезный за последние полгода всплеск заражения COVID-19, сообщило 22 ноября агентство Reuters. На этот раз инфекция распространилась в Пекине и привела к смерти трех человек. Первый с 26 мая случай был зафиксирован Национальной комиссией здравоохранения КНР 20 ноября: от коронавируса скончался 87-летний пекинец.

Официальное число умерших от COVID-19 в КНР за все время пандемии достигло к 22 ноября 5229 человек. После того как 20 ноября в Пекине было зарегистрировано 316 случаев заражения, власти объявили локдаун в самом населенном районе города. Предприятия были закрыты, а школы перевели на домашнее обучение. Как сообщает Reuters, за 20 ноября количество заболевших достигло 26 824 человека – почти как во время пика пандемии: 11 апреля было зарегистрировано 27 595 случаев заражения.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных