После смягчения политики в отношении пандемии COVID-19 в Китае произошла вспышка заболевания

Официальное число умерших от COVID-19 в КНР за все время пандемии достигло к 22 ноября 5229 человек. После того как 20 ноября в Пекине было зарегистрировано 316 случаев заражения, власти объявили локдаун в самом населенном районе города. Предприятия были закрыты, а школы перевели на домашнее обучение. Как сообщает Reuters, за 20 ноября количество заболевших достигло 26 824 человека – почти как во время пика пандемии: 11 апреля было зарегистрировано 27 595 случаев заражения.