Газета
Политика

Путин заявил о создании федеральных судов на новых территориях

Президент выступил на X Всероссийском съезде судей
Яна Суринская
kremlin.ru

Президент Владимир Путин в ходе выступления на X Всероссийском съезде судей в Кремле сообщил о планах в ближайшее время открыть федеральные суды на присоединенных территориях и интегрировать их в российскую правовую систему.

«Как вы знаете, по итогам референдумов по воле миллионов людей в состав России вошли четыре новых субъекта Федерации: Донецкая народная республика, Луганская, Запорожская и Херсонская области. На этих территориях предполагается создание федеральных судов», – заявил Путин. По его словам, в связи с этим Верховному суду совместно с другими органами предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции их в российскую правовую систему.

«И сделать это надо в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту», – подчеркнул президент РФ.

Кроме того, Путин отметил, что сама российская судебная система идет по пути гуманизации, поскольку количество осужденных за последние пять лет сократилось на 22%, а численность осужденных, получивших приговоры с реальным лишением свободы, – на 19%. Президент также обратил внимание и на меры по гуманизации сферы наказания за преступления в сфере экономической деятельности. «За 10 месяцев этого года судами рассмотрено 5000 таких дел в отношении 5500 лиц, осуждено 3500, а в отношении 2000 граждан уголовные дела прекращены судами. Реальное лишение свободы назначено 9% осужденным», – сказал глава государства.

Путин не только привел статистику: в своем выступлении он также отметил важность работы областных и районных судов России по признанию фактов геноцида мирных граждан в период Великой Отечественной войны. «Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую судебную оценку», – сказал он.

Юбилейный X Всероссийский съезд судей проходит с 29 ноября по 1 декабря 2022 г. в Москве. Более 820 делегатов со всей страны было избрано на съезд, чтобы каждый регион имел возможность представить свою программу и предложения по изменению действующего законодательства и совершенствованию деятельности судебной системы. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных