Путин заявил о создании федеральных судов на новых территориях

Путин заявил о создании федеральных судов на новых территорияхПрезидент выступил на X Всероссийском съезде судей
Президент Владимир Путин в ходе выступления на X Всероссийском съезде судей в Кремле сообщил о планах в ближайшее время открыть федеральные суды на присоединенных территориях и интегрировать их в российскую правовую систему.
«Как вы знаете, по итогам референдумов по воле миллионов людей в состав России вошли четыре новых субъекта Федерации: Донецкая народная республика, Луганская, Запорожская и Херсонская области. На этих территориях предполагается создание федеральных судов», – заявил Путин. По его словам, в связи с этим Верховному суду совместно с другими органами предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции их в российскую правовую систему.
«И сделать это надо в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту», – подчеркнул президент РФ.
Кроме того, Путин отметил, что сама российская судебная система идет по пути гуманизации, поскольку количество осужденных за последние пять лет сократилось на 22%, а численность осужденных, получивших приговоры с реальным лишением свободы, – на 19%. Президент также обратил внимание и на меры по гуманизации сферы наказания за преступления в сфере экономической деятельности. «За 10 месяцев этого года судами рассмотрено 5000 таких дел в отношении 5500 лиц, осуждено 3500, а в отношении 2000 граждан уголовные дела прекращены судами. Реальное лишение свободы назначено 9% осужденным», – сказал глава государства.
Путин не только привел статистику: в своем выступлении он также отметил важность работы областных и районных судов России по признанию фактов геноцида мирных граждан в период Великой Отечественной войны. «Сбор доказательств о зверствах и преступлениях нацистов продолжается. И впредь каждому такому факту нужно обязательно давать правовую судебную оценку», – сказал он.
Юбилейный X Всероссийский съезд судей проходит с 29 ноября по 1 декабря 2022 г. в Москве. Более 820 делегатов со всей страны было избрано на съезд, чтобы каждый регион имел возможность представить свою программу и предложения по изменению действующего законодательства и совершенствованию деятельности судебной системы.