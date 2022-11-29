Путин заявил о создании федеральных судов на новых территориях

Кроме того, Путин отметил, что сама российская судебная система идет по пути гуманизации, поскольку количество осужденных за последние пять лет сократилось на 22%, а численность осужденных, получивших приговоры с реальным лишением свободы, – на 19%. Президент также обратил внимание и на меры по гуманизации сферы наказания за преступления в сфере экономической деятельности. «За 10 месяцев этого года судами рассмотрено 5000 таких дел в отношении 5500 лиц, осуждено 3500, а в отношении 2000 граждан уголовные дела прекращены судами. Реальное лишение свободы назначено 9% осужденным», – сказал глава государства.