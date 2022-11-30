На заседание Госдумы позовут представителей трех непарламентских партий

На заседание Госдумы позовут представителей трех непарламентских партийСовет нижней палаты решил пригласить их на Охотный Ряд впервые с 2019 года
Совет Думы принял решение впервые с 2019 г. пригласить непарламентские партии на пленарное заседание – по предложению комитета ГД по контролю они смогут посетить 7 декабря правительственный час с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым. В соответствии со ст. 26.2 закона «О политических партиях» не представленные в Госдуме партии вправе участвовать в пленарном заседании не реже одного раза в год. По данным Минюста на 24 ноября, в России зарегистрировано 30 политических партий, 25 из них не представлены в федеральном парламенте. В 2019 г. их пригласили на рассмотрение в первом чтении проекта закона о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России. Но пришли не все.
Первый зампред нижней палаты парламента Иван Мельников сообщал, что тогда слово просили Партия роста, «Коммунисты России», «Яблоко» и Российская экологическая партия «Зеленые». Из стенограммы заседания следует, что в зале присутствовали представители 26 непарламентских партий. Слово было предоставлено председателю центрального комитета Коммунистической партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину (уже оставил должность), председателю «Яблока» Эмилии Слабуновой (ее уже сменил Николай Рыбаков), экс-секретарю политсовета Всероссийской политической партии «Родина» Игорю Зотову и члену генсовета Всероссийской политической партии «Партия роста» Дмитрию Тарасову.
Из-за пандемии коронавируса непарламентские партии в Госдуму не приглашались. В ноябре 2020 г. «РИА Новости» со ссылкой на повестку совета Госдумы сообщало, что выступления непарламентских партий перенесены «на более поздний срок» из-за угрозы распространения ковида. 23 ноября пресс-служба Госдумы сообщила, что совет принял решение о приглашении непарламентских партий на запланированный на 7 декабря правительственный час с участием министра Шадаева. Вопрос прорабатывался по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина комитетом нижней палаты парламента по контролю. В пресс-службе уточнили, что процедура проведения правительственного часа будет обсуждаться 5 декабря. Не проводили в предыдущие годы такие мероприятия из-за ограничений, вызванных пандемией, подтвердил «Ведомостям» председатель думского комитета по контролю Олег Морозов: «Было ограничено посещение Думы и сокращено количество пленарных заседаний. Сейчас таких ограничений нет и появилась возможность реализовать соответствующую норму закона «О политических партиях».
Правительственный час, по мнению комитета, это хорошая форма участия непарламентских партий [в работе Госдумы], считает Морозов: «Предложение было наше. По регламенту именно наш комитет предлагает совету формат участия партий. Правчас – интересный формат. Раньше его не использовали. Можно задать вопросы, выступить». Закон гласит, что приглашаются все непарламентские партии, подчеркнул Морозов: «Это и будет сделано. По теме тоже выбор очевиден. Из трех оставшихся тем правчасов цифровизация наиболее привлекательна для межпартийного обсуждения. Это тоже предложение нашего комитета».
По словам первого заместителя Морозова Михаила Романова, перед советом Госдумы, запланированным на следующий понедельник, комитет проведет заседание и депутаты обсудят возможность предоставления слова партиям, не представленным в нижней палате парламента. «Мы вынесем на совет предложение о предоставлении слова трем непарламентским партиям, будем выбирать партии из списка, исходя из количества мандатов, которые партия имеет в стране», – пояснил Романов.
По словам политолога Александра Кынева, на выступление на правчасе исходя из этих параметров могут претендовать Партия пенсионеров за социальную справедливость, «Родина», «Коммунисты России» и «Яблоко». «Из 25 [непарламентских] партий около половины вообще не участвуют в выборах и никого не выдвигают, т. е. существуют номинально, поэтому не факт, что они откликнутся [на приглашение]», – считает Кынев.
Нынешний председатель ЦК «Коммунистов России» Сергей Малинкович предположил, что представитель партии посетит правчас. Он отметил, что у Шадаева хотелось бы спросить о цифровом неравенстве между жителями больших городов и жителями сел, а также о том, как Минцифры может в пределах своих полномочий бороться с агрессией в цифровом поле со стороны западных стран.
«С момента начала спецоперации нашими врагами делается все, чтобы ухудшить качество услуг, – например, [происходит] отключение систем бронирования [авиабилетов]», – сказал Малинкович. «Где успехи на фронте цифровой борьбы с западными технологиями? Пусть он ответит, потому что не понятно, почему мы постоянно уязвимы в этой сфере», – подытожил председатель ЦК «Коммунистов России».
Председатель центрального совета Партии пенсионеров (не участвовала в мероприятии в 2019 г.) Владимир Бураков сказал «Ведомостям», что в случае приглашения партия «безусловно» примет участие в парламентском часе с Шадаевым. Он отметил, что в октябре партия проводила круглый стол по теме цифровизации и среди поднятых вопросов были сложности в использовании сервисов для пенсионеров, которые не используют западное ПО.
«Яблоко» вряд ли посетит заседание нижней палаты парламента, заявил «Ведомостям» депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии Сергей Митрохин. Он считает, что Госдума должна приглашать «непарламентские партии на важные обсуждения с выступлениями на пленарке».
«Ведомости» также направили запрос в Российскую экологическую партию «Зеленые», представитель которой участвовал в заседании 2019 г., но не получили ответа, а также в партию «Родина». У «Родины» в Госдуме, впрочем, есть представитель – председатель партии Алексей Журавлев, но он входит во фракцию ЛДПР. А от Партии роста по одномандатному округу в 2021 г. в Госдуму прошла Оксана Дмитриева (не входит ни в одну из фракций). Она сказала «Ведомостям», что партия отдельного приглашения выступить на правчасе с Шадаевым не получила.
У «Родины» в Госдуме, впрочем, есть представитель – председатель партии Алексей Журавлев, но он входит во фракцию ЛДПР. А от Партии роста по одномандатному округу в 2021 г. в Госдуму прошла Оксана Дмитриева (не входит ни в одну из фракций). Она сказала «Ведомостям», что партия отдельного приглашения выступить на правчасе с Шадаевым не получила.
«Для непарламентских партий посещение Госдумы – это способ заявить о себе, возможность пиара, – говорит политолог Константин Калачев. – И подбор поводов для приглашений должен учитывать их интересы». По его словам, если повод неинтересный или неактуальный, то они используются просто для массовки и им такая работа не интересна. Кроме того, с 18 октября заседания Госдумы не ведутся на сайте нижней палаты парламента, а правчасы могут быть открыты только по желанию приглашенного руководителя ведомства.