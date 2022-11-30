На заседание Госдумы позовут представителей трех непарламентских партий

Совет Думы принял решение впервые с 2019 г. пригласить непарламентские партии на пленарное заседание – по предложению комитета ГД по контролю они смогут посетить 7 декабря правительственный час с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым. В соответствии со ст. 26.2 закона «О политических партиях» не представленные в Госдуме партии вправе участвовать в пленарном заседании не реже одного раза в год. По данным Минюста на 24 ноября, в России зарегистрировано 30 политических партий, 25 из них не представлены в федеральном парламенте. В 2019 г. их пригласили на рассмотрение в первом чтении проекта закона о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России. Но пришли не все.