Власти Франции представили проект повышения пенсионного возраста

Борн подчеркнула, что ранее обсудила план реформы с лидерами парламентских партий и профсоюзов и он и далее будет открыт для дискуссий. Лидер крайне правого оппозиционного «Национального объединения» Жордан Барделла (сменил Марин ле Пен в ноябре 2022 г.) уже заявил о намерении партии «возглавить» противодействие реформе. Оппозиционные левые из «Нового народного экологического и социального союза» (Nupes) заняли выжидательную позицию, подчеркнув, что они фокусируются на сохранении существующего рабочего стажа для выхода на пенсию (для полной пенсии составляет 43 года). Лидер Республиканской партии, умеренно оппозиционной по отношению к правящей коалиции «Вместе!» (Ensemble!), Эрик Сьотти 10 января заявил, что его фракция в Национальном собрании будет готова проголосовать за реформу, если она будет «справедливой». Согласно результатам опроса Harris Interactive-Toluna для телеканала RTL, опубликованного 2 января, в поддержку реформы во Франции высказались 44% респондентов, в то время как 54% – против.