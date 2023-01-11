Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Власти Франции представили проект повышения пенсионного возраста

Судьба реформы зависит от сопротивления крайне правых, левых и профсоюзов
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила предварительный план повышения пенсионного возраста с нынешних 62 до 64 лет / Bertrand GUAY / AFP

Французский премьер Элизабет Борн вечером 10 января представила предварительный план пенсионной реформы. С 1 сентября 2023 г. в стране предлагается повышать возраст выхода на пенсию на три месяца в год, чтобы довести его до 64 лет к 2030 г. Трудовой стаж предлагается ограничить 43 годами, лицам с неполным стажем предлагается уходить на пенсию в 67 лет к концу реформы. Необходимость подобных мер аргументировалась сокращением числа активно работающих налогоплательщиков, обеспечивающих пенсионеров, и ростом бюджетного дефицита. Детальный проект будет представлен на рассмотрение французского совета министров 23 января, а парламентские дебаты по этому вопросу начнутся в конце I квартала.

Борн подчеркнула, что ранее обсудила план реформы с лидерами парламентских партий и профсоюзов и он и далее будет открыт для дискуссий. Лидер крайне правого оппозиционного «Национального объединения» Жордан Барделла (сменил Марин ле Пен в ноябре 2022 г.) уже заявил о намерении партии «возглавить» противодействие реформе. Оппозиционные левые из «Нового народного экологического и социального союза» (Nupes) заняли выжидательную позицию, подчеркнув, что они фокусируются на сохранении существующего рабочего стажа для выхода на пенсию (для полной пенсии составляет 43 года). Лидер Республиканской партии, умеренно оппозиционной по отношению к правящей коалиции «Вместе!» (Ensemble!), Эрик Сьотти 10 января заявил, что его фракция в Национальном собрании будет готова проголосовать за реформу, если она будет «справедливой». Согласно результатам опроса Harris Interactive-Toluna для телеканала RTL, опубликованного 2 января, в поддержку реформы во Франции высказались 44% респондентов, в то время как 54% – против.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных