Власти Франции представили проект повышения пенсионного возраста

Власти Франции представили проект повышения пенсионного возрастаСудьба реформы зависит от сопротивления крайне правых, левых и профсоюзов
Французский премьер Элизабет Борн вечером 10 января представила предварительный план пенсионной реформы. С 1 сентября 2023 г. в стране предлагается повышать возраст выхода на пенсию на три месяца в год, чтобы довести его до 64 лет к 2030 г. Трудовой стаж предлагается ограничить 43 годами, лицам с неполным стажем предлагается уходить на пенсию в 67 лет к концу реформы. Необходимость подобных мер аргументировалась сокращением числа активно работающих налогоплательщиков, обеспечивающих пенсионеров, и ростом бюджетного дефицита. Детальный проект будет представлен на рассмотрение французского совета министров 23 января, а парламентские дебаты по этому вопросу начнутся в конце I квартала.
Борн подчеркнула, что ранее обсудила план реформы с лидерами парламентских партий и профсоюзов и он и далее будет открыт для дискуссий. Лидер крайне правого оппозиционного «Национального объединения» Жордан Барделла (сменил Марин ле Пен в ноябре 2022 г.) уже заявил о намерении партии «возглавить» противодействие реформе. Оппозиционные левые из «Нового народного экологического и социального союза» (Nupes) заняли выжидательную позицию, подчеркнув, что они фокусируются на сохранении существующего рабочего стажа для выхода на пенсию (для полной пенсии составляет 43 года). Лидер Республиканской партии, умеренно оппозиционной по отношению к правящей коалиции «Вместе!» (Ensemble!), Эрик Сьотти 10 января заявил, что его фракция в Национальном собрании будет готова проголосовать за реформу, если она будет «справедливой». Согласно результатам опроса Harris Interactive-Toluna для телеканала RTL, опубликованного 2 января, в поддержку реформы во Франции высказались 44% респондентов, в то время как 54% – против.