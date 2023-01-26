Украина ужесточила наказания за дезертирство и уклонение от призыва

Принятые поправки в уголовный кодекс запретят в условиях военного положения (действует с февраля 2022 г.) смягчать наказание ниже нижнего предела и осуждать условно. Это касается ст. 402 (неповиновение, от пяти до 10 лет лишения свободы), ст. 403 (неисполнение приказа, от трех до семи лет), ст. 405 (угрозы или насилие в отношении начальника, от пяти до 10 лет), ст. 407 (самовольное оставление воинской части, от пяти до 10 лет), ст. 408 (дезертирство, от пяти до 12 лет), ст. 429 (самовольное оставление поля боя, от пяти до 10 лет). По ст. 403 максимальный срок увеличивается с семи до восьми лет. Этот закон до его принятия критиковали правозащитники. В декабре 2022 г. петиция Зеленскому с просьбой не подписывать закон набрала более 35 000 подписей (для рассмотрения президентом необходимо 25 000).