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Украина ужесточила наказания за дезертирство и уклонение от призыва

Власти пытаются укрепить контроль накануне активизации действий, считают эксперты
Илья Лакстыгал
Давно готовившееся ужесточение наказаний за воинские преступления связано с текущей обстановкой на линии соприкосновения / Kateryna Klochko / AP

На Украине ужесточены уголовные наказания за воинские преступления, подрывающие боеспособность и дисциплину. Речь идет об уклонении от призыва, дезертирстве, самовольном оставлении части, добровольной сдаче в плен, отступлении без приказа и неповиновении командиру. Закон об этом, одобренный Верховной радой по просьбе минобороны, 25 января подписал президент Владимир Зеленский.

Принятые поправки в уголовный кодекс запретят в условиях военного положения (действует с февраля 2022 г.) смягчать наказание ниже нижнего предела и осуждать условно. Это касается ст. 402 (неповиновение, от пяти до 10 лет лишения свободы), ст. 403 (неисполнение приказа, от трех до семи лет), ст. 405 (угрозы или насилие в отношении начальника, от пяти до 10 лет), ст. 407 (самовольное оставление воинской части, от пяти до 10 лет), ст. 408 (дезертирство, от пяти до 12 лет), ст. 429 (самовольное оставление поля боя, от пяти до 10 лет). По ст. 403 максимальный срок увеличивается с семи до восьми лет. Этот закон до его принятия критиковали правозащитники. В декабре 2022 г. петиция Зеленскому с просьбой не подписывать закон набрала более 35 000 подписей (для рассмотрения президентом необходимо 25 000).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных