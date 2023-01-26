Украина ужесточила наказания за дезертирство и уклонение от призыва

Украина ужесточила наказания за дезертирство и уклонение от призываВласти пытаются укрепить контроль накануне активизации действий, считают эксперты
На Украине ужесточены уголовные наказания за воинские преступления, подрывающие боеспособность и дисциплину. Речь идет об уклонении от призыва, дезертирстве, самовольном оставлении части, добровольной сдаче в плен, отступлении без приказа и неповиновении командиру. Закон об этом, одобренный Верховной радой по просьбе минобороны, 25 января подписал президент Владимир Зеленский.
Принятые поправки в уголовный кодекс запретят в условиях военного положения (действует с февраля 2022 г.) смягчать наказание ниже нижнего предела и осуждать условно. Это касается ст. 402 (неповиновение, от пяти до 10 лет лишения свободы), ст. 403 (неисполнение приказа, от трех до семи лет), ст. 405 (угрозы или насилие в отношении начальника, от пяти до 10 лет), ст. 407 (самовольное оставление воинской части, от пяти до 10 лет), ст. 408 (дезертирство, от пяти до 12 лет), ст. 429 (самовольное оставление поля боя, от пяти до 10 лет). По ст. 403 максимальный срок увеличивается с семи до восьми лет. Этот закон до его принятия критиковали правозащитники. В декабре 2022 г. петиция Зеленскому с просьбой не подписывать закон набрала более 35 000 подписей (для рассмотрения президентом необходимо 25 000).