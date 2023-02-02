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Депутаты Чечни предложили считать Кадырова «отцом народа»

Это способ подчеркнуть особый статус главы республики
Евгения Дубровина Анна Вергазова
Елена Афонина / ТАСС

Депутаты парламента Чечни предложили дополнить название должности главы региона Рамзана Кадырова титулом «Отец народа». Соответствующий законопроект размещен на официальном сайте законодательного органа. Согласно документу, планируется внести изменения в ст. 63 конституции Чечни, в которой указываются полномочия главы региона.

«Абзац первый после слов «Глава Чеченской Республики» дополнить словами «Мехкан Да», – отмечается в проекте. Это словосочетание может переводиться с чеченского как «отец края» или «отец народа».

Также статью предлагается дополнить следующим абзацем, в котором глава Чечни объявляется гарантом конституции республики, «прав и свобод человека», а также принимает меры «по обеспечению законности, безопасности и территориальной целостности» региона. Прежде об этом не упоминалось в основном законе республики.

Авторами законопроекта стали 20 депутатов парламента, в том числе его спикер Магомед Даудов.

Парламент республики, учитывая, что 2023 г. объявлен Кадыровым Годом чеченского языка, предложил дополнить название его должности «смысловым, но не буквальным» переводом на чеченский язык, который звучит как «Мехкан Да», пояснил 2 февраля министр информации и печати региона Ахмед Дудаев.

«В чеченском языке «глава семьи» переводится как «х1усамда», а «глава села» как «йуртда». И ни один носитель чеченского языка не воспринимает эти речевые обороты буквально как «отец семьи» или «отец села», иначе получалось бы, что в нашем регионе почти 400 «отцов сёл и посёлков». Поэтому смысловой перевод должности «Глава Республики» на чеченском звучит как «Мехкан Да», – написал он в своем Telegram-канале.

«Суть и смысл» законопроекта в том, чтобы в соответствии со статьей 10 Конституции Чеченской Республики (устанавливающей чеченский и русский языки в качестве государственных) усилить меры, направленные «на сохранение и развитие культуры и самобытности чеченского народа», заявил Дудаев.

В России руководители регионов могут именоваться только главами, но в дополнение к этому на уровне субъекта может использоваться иное наименование. Кадыров, возглавляющий Чечню с 2007 г., первым из глав субъектов заявил, что не хочет использовать такое наименование. В России следует прекратить «парад региональных президентов», сказал он в 2010 г., задав соответствующий тренд.

Последним «президентом» среди руководителей регионов остается руководитель Татарстана Рустам Минниханов. Законопроект о переименовании его должности был принят в первом чтении 26 января. После его окончательного одобрения Минниханов должен будет именоваться «глава – раис Татарстана» (раис – титул президента в арабском и в некоторых других восточных языках).

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский считает, что внесение поправок в конституцию Чечни – это способ подчеркнутой демонстрации лояльности Кадырову со стороны парламента и его главы. Предложение парламента выглядит как элемент заочной конкуренции с Татарстаном и подчеркивание особого статуса Чечни, которой в том числе удалось сохранить прямые выборы главы республики, отмененные на всем остальном Северном Кавказе, отмечает политолог Михаил Виноградов.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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