Депутаты Чечни предложили считать Кадырова «отцом народа»

В России руководители регионов могут именоваться только главами, но в дополнение к этому на уровне субъекта может использоваться иное наименование. Кадыров, возглавляющий Чечню с 2007 г., первым из глав субъектов заявил, что не хочет использовать такое наименование. В России следует прекратить «парад региональных президентов», сказал он в 2010 г., задав соответствующий тренд.