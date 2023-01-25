Госсовет Татарстана решил безотлагательно избавить президента республики от этой должности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отказался комментировать решение парламента Татарстана о переименовании должности президента республики, призвав с уважением относиться к этому решению.«Нет, не могу, а зачем ее оценивать. Это решение законодательного органа Татарстана, нужно к нему относиться с уважением», – отмечал представитель Кремля.