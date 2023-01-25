Госсовет Татарстана решил безотлагательно избавить президента республики от этой должности

Госсовет Татарстана решил безотлагательно избавить президента республики от этой должностиПосле принятия закона Рустам Минниханов будет именоваться по-арабски — раисом
Законопроект о переименовании должности президента Татарстана принят в первом чтении, пишет региональное издание «Реальное время». За изменения в Конституцию республики проголосовали 78 депутатов. Восемь выступили против, один воздержался.
Председатель комитета госсовета республики по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин предложил отказаться от переходного периода и начать применять новое название сразу после вступления в силу рассматриваемого закона.
По его словам, документ является логичным продолжением вопросов, рассмотренных на заседании 27 декабря 2022 г. — тогда парламентарии приняли закон о поправках в Основной закон республики, касающийся наименования должности высшего должностного лица региона.
С 1 июня 2022 г. вступил в силу закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, по которому руководители регионов могут называться только главами (на уровне субъектов Федерации могут использоваться любые иные наименования должностей, кроме президента).
Сам Минниханов 27 декабря 2021 г., комментируя принятие закона Госдумой, напомнил, что парламент Татарстана (как и часть его представителей в Госдуме) выступал против ряда норм в законе, но отметил, что в республике «живут законопослушные люди».
После принятия закона пресс-секретарь действующего президента Татарстана Лилия Галимова сообщила СМИ, что он сохранит прежнее название должности в «переходный период» – на время приведения регионального законодательства в соответствие федеральному. От этой меры депутаты отказались в ходе сегодняшнего заседания.
После 2025 г. он должен был именоваться «глава – раис Татарстана». При этом раис – название титула президента в арабском и ряде других восточных языках. От переходного периода депутаты отказались в ходе сегодняшнего заседания.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отказался комментировать решение парламента Татарстана о переименовании должности президента республики, призвав с уважением относиться к этому решению.«Нет, не могу, а зачем ее оценивать. Это решение законодательного органа Татарстана, нужно к нему относиться с уважением», – отмечал представитель Кремля.