Землетрясение в Турции было невозможно предсказать

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии снова привлекло внимание к вопросу, существует ли у науки возможность предсказывать и заранее смягчать последствия таких событий. Причины таких катастроф понятны – основной вклад в подземные толчки вносит движение литосферных плит, границы которых давно известны. Но этого знания недостаточно для точных прогнозов.