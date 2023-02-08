Землетрясение в Турции было невозможно предсказать

Землетрясение в Турции было невозможно предсказатьЕдинственный способ предотвращения подобных катастроф – сейсмоустойчивое строительство
Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии снова привлекло внимание к вопросу, существует ли у науки возможность предсказывать и заранее смягчать последствия таких событий. Причины таких катастроф понятны – основной вклад в подземные толчки вносит движение литосферных плит, границы которых давно известны. Но этого знания недостаточно для точных прогнозов.
По итогам землетрясения ученые констатировали изменения в земной коре. Аравийская литосферная плита, на которой расположена основная часть Сирии, сдвинулась в отношении Анатолийской литосферной плиты сразу на 3 м. Об этом в интервью итальянскому изданию Coirriere della Serra заявил президент Национального института геофизики и вулканологии (INGV) Карло Дольони.
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