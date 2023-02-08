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Землетрясение в Турции было невозможно предсказать

Единственный способ предотвращения подобных катастроф – сейсмоустойчивое строительство
Глеб Мишутин
ТАСС

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии снова привлекло внимание к вопросу, существует ли у науки возможность предсказывать и заранее смягчать последствия таких событий. Причины таких катастроф понятны – основной вклад в подземные толчки вносит движение литосферных плит, границы которых давно известны. Но этого знания недостаточно для точных прогнозов.

По итогам землетрясения ученые констатировали изменения в земной коре. Аравийская литосферная плита, на которой расположена основная часть Сирии, сдвинулась в отношении Анатолийской литосферной плиты сразу на 3 м. Об этом в интервью итальянскому изданию Coirriere della Serra заявил президент Национального института геофизики и вулканологии (INGV) Карло Дольони.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных