Спикер скупщины Республики Сербской приедет в Москву в день послания Путина

Помимо президентов Южной Осетии и Абхазии Алана Гаглоева и Аслана Бжании, 21 февраля, в день послания Владимира Путина Федеральном собранию, в Москву с официальным визитом прибудет и представитель Балкан – спикер скупщины Республики Сербской (РС) Ненад Стевандич. Он уже объявил, что его поездка никак не связана с военной спецоперацией и отношениями России с НАТО, а вызвана желанием сохранить экономические преференции.