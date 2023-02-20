Спикер скупщины Республики Сербской приедет в Москву в день послания Путина

Спикер скупщины Республики Сербской приедет в Москву в день послания ПутинаНенад Стевандич проведет серию переговоров с высокопоставленными чиновниками, в том числе по экономическим вопросам
Спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич проведет серию переговоров с высокопоставленными чиновниками в России в начале наступающей недели. Представитель России сопоставимого уровня в последний раз был в стране, которая тяготеет к ЕС, в 2018 г.
Помимо президентов Южной Осетии и Абхазии Алана Гаглоева и Аслана Бжании, 21 февраля, в день послания Владимира Путина Федеральном собранию, в Москву с официальным визитом прибудет и представитель Балкан – спикер скупщины Республики Сербской (РС) Ненад Стевандич. Он уже объявил, что его поездка никак не связана с военной спецоперацией и отношениями России с НАТО, а вызвана желанием сохранить экономические преференции.
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