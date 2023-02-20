Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Спикер скупщины Республики Сербской приедет в Москву в день послания Путина

Ненад Стевандич проведет серию переговоров с высокопоставленными чиновниками, в том числе по экономическим вопросам
Николай Сергеев, Белград
О своем предстоящем визите в Москву Стевандич рассказал журналистам в субботу, 18 февраля, на пресс-конференции в столице РС Бане-Луке / Парламентская ассамблея Боснии и Герцеговины

Спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич проведет серию переговоров с высокопоставленными чиновниками в России в начале наступающей недели. Представитель России сопоставимого уровня в последний раз был в стране, которая тяготеет к ЕС, в 2018 г.

Помимо президентов Южной Осетии и Абхазии Алана Гаглоева и Аслана Бжании, 21 февраля, в день послания Владимира Путина Федеральном собранию, в Москву с официальным визитом прибудет и представитель Балкан – спикер скупщины Республики Сербской (РС) Ненад Стевандич. Он уже объявил, что его поездка никак не связана с военной спецоперацией и отношениями России с НАТО, а вызвана желанием сохранить экономические преференции.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных