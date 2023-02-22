Новый сенатор от Рязанской областной думы будет назначен через довыборы

Новый сенатор от Рязанской областной думы будет назначен через довыборыКандидатов в члены Совфеда среди действующих депутатов не нашлось
Рязанская областная дума может делегировать своего представителя в Совет Федерации (СФ) вместо ушедшего в отставку в ноябре 2022 г. Игоря Морозова в сентябре 2023 г., сообщил «Ведомостям» источник в заксобрании региона и собеседник, близкий к заксобранию. В единый день голосования (ЕДГ) 10 сентября 2023 г. в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении депутата от «Единой России» Станислава Подоля пройдут дополнительные выборы в облдуму.
20 февраля Перовский районный суд Москвы приговорил Подоля к обязательным работам сроком на 300 часов по уголовному делу о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Речь идет об отравлении учащихся школ и воспитанников детских садов Восточного округа Москвы сливочным маслом производства «АМК Рязанский», руководителем которого является Подоль. В связи с истечением срока давности депутат был освобожден от отбывания наказания.