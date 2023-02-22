Новый сенатор от Рязанской областной думы будет назначен через довыборы

Рязанская областная дума может делегировать своего представителя в Совет Федерации (СФ) вместо ушедшего в отставку в ноябре 2022 г. Игоря Морозова в сентябре 2023 г., сообщил «Ведомостям» источник в заксобрании региона и собеседник, близкий к заксобранию. В единый день голосования (ЕДГ) 10 сентября 2023 г. в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении депутата от «Единой России» Станислава Подоля пройдут дополнительные выборы в облдуму.