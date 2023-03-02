Володин пообещал кроме наказания для сотрудников думских комитетов ввести и поощрения

Один из депутатов говорит, что лучшим руководителям аппарата будут выписывать благодарности и премии, а отстающим – давать месяц на исправление. Если ничего не изменится, то будет выноситься порицание председателям комитетов (штрафовать депутатов нельзя), а вот главу аппарата могут лишить квартальной премии, сказал источник «Ведомостей».