Володин пообещал кроме наказания для сотрудников думских комитетов ввести и поощрения

Володин пообещал кроме наказания для сотрудников думских комитетов ввести и поощренияСпикер Госдумы третий день подряд в закрытом режиме обсуждает эффективность их работы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пленарное заседание 1 марта начал с обсуждения эффективности комитетов Госдумы. Об этом «Ведомостям» сказали четыре депутата. По словам двух из них, речь шла о премировании и наказании председателей и руководителей аппаратов комитетов нижней палаты парламента. Обсуждение проходило в закрытом от журналистов режиме.
Один из депутатов говорит, что лучшим руководителям аппарата будут выписывать благодарности и премии, а отстающим – давать месяц на исправление. Если ничего не изменится, то будет выноситься порицание председателям комитетов (штрафовать депутатов нельзя), а вот главу аппарата могут лишить квартальной премии, сказал источник «Ведомостей».
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