Лукашенко просит у России гарантий безопасности для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально попросил у России расширения гарантий безопасности от внешнего нападения. Желаемый уровень гарантий Лукашенко определил как «Россия будет защищать республику как свою собственную территорию в случае агрессии». Инициатива была озвучена на встрече президента Белоруссии с российским министром обороны Сергеем Шойгу. По словам Лукашенко, его российский коллега Владимир Путин уже высказал одобрение на предоставление таких гарантий: «Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям».