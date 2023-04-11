Лукашенко просит у России гарантий безопасности для Белоруссии

Лукашенко просит у России гарантий безопасности для БелоруссииРечь может идти о дополнении обязательств по ОДКБ, включая создание в стране российской военной базы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально попросил у России расширения гарантий безопасности от внешнего нападения. Желаемый уровень гарантий Лукашенко определил как «Россия будет защищать республику как свою собственную территорию в случае агрессии». Инициатива была озвучена на встрече президента Белоруссии с российским министром обороны Сергеем Шойгу. По словам Лукашенко, его российский коллега Владимир Путин уже высказал одобрение на предоставление таких гарантий: «Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям».
Сергей Шойгу обещал проработать вопросы военного сотрудничества и дальнейшего пребывания российского контингента на территории республики.
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