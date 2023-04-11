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Лукашенко просит у России гарантий безопасности для Белоруссии

Речь может идти о дополнении обязательств по ОДКБ, включая создание в стране российской военной базы
Глеб Мишутин
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально попросил у России расширения гарантий безопасности от внешнего нападения. Желаемый уровень гарантий Лукашенко определил как «Россия будет защищать республику как свою собственную территорию в случае агрессии». Инициатива была озвучена на встрече президента Белоруссии с российским министром обороны Сергеем Шойгу. По словам Лукашенко, его российский коллега Владимир Путин уже высказал одобрение на предоставление таких гарантий: «Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям».

Сергей Шойгу обещал проработать вопросы военного сотрудничества и дальнейшего пребывания российского контингента на территории республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных