Пушилин объявил о желании выдвигаться на пост главы ДНР

Пушилин объявил о желании выдвигаться на пост главы ДНРАльтернативных кандидатур в республике пока нет
Пушилин сделал это заявление в ходе прямой линии с гражданами – седьмой по счету с 2018 г., когда он стал руководителем региона, и второй с момента присоединения республики к России. В качестве формата общения, как и в прошлый раз, был выбран эфир в Telegram. Трансляция также была доступна на страницах Пушилина в VK, «Одноклассниках» и на республиканских телеканалах и продлилась почти 1,5 часа.
«Да, решение такое [побороться за пост главы ДНР] я принял, это моя ответственность, причем даже не с 2018 г., а с 2014-го. Я стоял у истоков создания республики, поэтому за все процессы, которые происходят, я чувствую свою внутреннюю ответственность», – сказал Пушилин, выразив готовность продолжить работу, «если будет соответствующая поддержка».
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