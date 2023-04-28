Пушилин объявил о желании выдвигаться на пост главы ДНР

Пушилин сделал это заявление в ходе прямой линии с гражданами – седьмой по счету с 2018 г., когда он стал руководителем региона, и второй с момента присоединения республики к России. В качестве формата общения, как и в прошлый раз, был выбран эфир в Telegram. Трансляция также была доступна на страницах Пушилина в VK, «Одноклассниках» и на республиканских телеканалах и продлилась почти 1,5 часа.