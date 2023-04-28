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Пушилин объявил о желании выдвигаться на пост главы ДНР

Альтернативных кандидатур в республике пока нет
Сергей Гаврилюк, Донецк
znanierussia.ru

Пушилин сделал это заявление в ходе прямой линии с гражданами – седьмой по счету с 2018 г., когда он стал руководителем региона, и второй с момента присоединения республики к России. В качестве формата общения, как и в прошлый раз, был выбран эфир в Telegram. Трансляция также была доступна на страницах Пушилина в VK, «Одноклассниках» и на республиканских телеканалах и продлилась почти 1,5 часа.

«Да, решение такое [побороться за пост главы ДНР] я принял, это моя ответственность, причем даже не с 2018 г., а с 2014-го. Я стоял у истоков создания республики, поэтому за все процессы, которые происходят, я чувствую свою внутреннюю ответственность», – сказал Пушилин, выразив готовность продолжить работу, «если будет соответствующая поддержка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных