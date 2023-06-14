Сирия прервала 12-летнюю паузу в экономических отношениях с Саудовской Аравией

Закон Цезаря при желании можно обойти, считает Семенов: в нем есть лазейки, в частности по линии помощи в ликвидации последствий февральского землетрясения, затронувшего север Сирии. Инвестиции в страну можно продвигать и через так называемые «программы раннего восстановления» по терминологии ООН, говорит он. Другое дело, что пока нет ясных критериев, что под этим может подразумевается по сравнению с «реконструкцией», отмечает эксперт. «Так может ли «ранним восстановлением» считаться возобновление работы водопроводов или это уже следующая ступень? Тем не менее теоретическая возможность инвестировать в Сирию уже есть – через решение проблем возвращения из Ливана и размещения на их родине 1,5 млн сирийских беженцев, строительства им домов и коммуникаций – это можно постараться отстоять как «восстановление», а не как «поддержку режима», – заключает Семенов.