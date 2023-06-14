Сирия прервала 12-летнюю паузу в экономических отношениях с Саудовской Аравией

Сирия прервала 12-летнюю паузу в экономических отношениях с Саудовской АравиейЭксперты отмечают роль Китая в этом событии
Сирия достигла договоренности с Саудовской Аравией о возобновлении прерванного в 2011 г., с началом сирийской гражданской войны, сотрудничества в области экономики, торговли, а также инвестиций. Соглашение подписано в Эр-Рияде 13 июня на полях 10-й конференции арабских и китайских предпринимателей. Об этом сообщают сирийское госагентство Sana и саудовская Saudi Gazette.
В марте Дамаск и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипотношений. Позже, 19 мая, не без поддержки саудовской стороны на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Джидде восстановлено членство Сирии в организации, также прерванное 12 лет назад. В авангарде процесса восстановления дипотношений с Сирией были Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – еще в 2018 г. они возобновили работу посольства в Дамаске. Вновь открыли свои посольства в Дамаске Бахрейн и Оман в 2019 и 2020 гг. соответственно, а Тунис – в канун встречи арабских представителей в Джидде, 13 апреля. Возвращению Сирии в ЛАГ предшествовало и восстановление при посредничестве КНР отношений Саудовской Аравии и Ирана, одного из ключевых союзников сирийского правительства в гражданской войне и главного регионального соперника саудитов. 6 июня открылось иранское посольство в Эр-Рияде.
Очевидно, что Китай продолжает нормализацию отношений между акторами на Ближнем Востоке, отмечает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Пекин делает это для того, чтобы ближневосточное направление «Пояса и пути» стало безопасным, тогда он сможет использовать инфраструктуру Сирии в случае ее восстановления, иметь беспрепятственную связь с другими арабскими государствами, а также удобный выход в Средиземноморье. Более того, считает Семенов, во взаимодействии заинтересован и сам Эр-Рияд: оно может стимулировать президента Сирии Башара Асада усилить контакты с арабским миром и «мягко» отдалить Дамаск от Тегерана и Москвы, полагает Семенов. Старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов напоминает, что, в то время как ни Иран, ни Россия даже вместе не обладают достаточными свободными средствами для восстановления сирийской экономики, это могут сделать саудиты в связке с китайцами, при этом Эр-Рияд может нивелировать таким образом проблему иранского присутствия в Сирии.
Сколько нужно денег на восстановление Сирии
В апреле 2018 г. на встрече с российскими парламентариями в Москве во время официального визита в Россию Асад оценивал необходимые для восстановления разрушенной инфраструктуры средства не менее чем в $400 млрд, а сроки – в 10–15 лет.
«По арабской пословице жнет тот, кто сеет, и правительство Асада, получив инвестиции от Эр-Рияда, может начать наращивать отношения с ним, в то время как иранское влияние станет сокращаться. Саудиты таким взаимодействием могут прикрыть и фактический провал 10-летней попытки свергнуть сирийского лидера своими прокси. Но вряд ли Асад, учитывая опыт отношений с Эр-Риядом, полностью доверится ему», – полагает Балмасов. Но если дипломатические сирийско-саудовские отношения де-факто восстанавливаются, то для реального экономического взаимодействия препятствием является позиция Вашингтона – одного из ключевых военно-политических партнеров Эр-Рияда. Еще 17 июня 2020 г. США после полугодичной отсрочки приступили к реализации подписанного еще в декабре 2019 г. президентом Дональдом Трампом закона Цезаря («Акта о защите гражданского населения Сирии»). Документ запрещает под угрозой санкций физ- и юрлицам оказывать «прямую и косвенную» помощь правительству Сирии, действующим на территории страны вооруженным формированиям, которые, по версии США, поддерживают сирийские власти, а также власти России и Ирана. Закон касается помощи Дамаску в нефтегазовом секторе, авиации, обороне и строительстве.
По мнению Балмасова, решение возобновить не только дипломатические, но и экономические отношения с Сирией является очередным знаком западным, американским партнерам Эр-Рияда, что его не устраивает зависимость от их решений и политики в регионе.
Закон Цезаря при желании можно обойти, считает Семенов: в нем есть лазейки, в частности по линии помощи в ликвидации последствий февральского землетрясения, затронувшего север Сирии. Инвестиции в страну можно продвигать и через так называемые «программы раннего восстановления» по терминологии ООН, говорит он. Другое дело, что пока нет ясных критериев, что под этим может подразумевается по сравнению с «реконструкцией», отмечает эксперт. «Так может ли «ранним восстановлением» считаться возобновление работы водопроводов или это уже следующая ступень? Тем не менее теоретическая возможность инвестировать в Сирию уже есть – через решение проблем возвращения из Ливана и размещения на их родине 1,5 млн сирийских беженцев, строительства им домов и коммуникаций – это можно постараться отстоять как «восстановление», а не как «поддержку режима», – заключает Семенов.