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В 2023 году в регионах России стали появляться дипломатические представительства дружественных стран

Их все еще меньше, чем закрытых после начала спецоперации консульств
Александр Тихонов Владимир Кулагин Ксения Калиневич
Предоставлено Офисом Почетного консула в Екатеринбурге

С начала 2023 г. в регионах России появилось три новых консульства, на уровне правительства РФ одобрено начало работы еще четырех дипмиссий, подсчитали «Ведомости». 12 июля почетное консульство Южно-Африканской Республики (ЮАР) открылось в Екатеринбурге с участием посла этой страны Мзувукиле Макетуки.

«Возможности, которые предоставляет открытие почетного консульства в этом регионе, огромные. Одной из важных составляющих нашей работы в этом регионе будут культурные проекты. В частности, музыка», – сказал в ходе церемонии дипломат (цитата по «Интерфаксу»). Внимание дипмиссии, по словам Макетуки, будет сосредоточено на торговле, инвестициях, образовательных программах, обмене научными идеями. Сферой деятельности дипломатического объекта станет Уральский федеральный округ и Пермский край. Почетным консулом ЮАР назначен генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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