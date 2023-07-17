В 2023 году в регионах России стали появляться дипломатические представительства дружественных стран

«Возможности, которые предоставляет открытие почетного консульства в этом регионе, огромные. Одной из важных составляющих нашей работы в этом регионе будут культурные проекты. В частности, музыка», – сказал в ходе церемонии дипломат (цитата по «Интерфаксу»). Внимание дипмиссии, по словам Макетуки, будет сосредоточено на торговле, инвестициях, образовательных программах, обмене научными идеями. Сферой деятельности дипломатического объекта станет Уральский федеральный округ и Пермский край. Почетным консулом ЮАР назначен генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич.