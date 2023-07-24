Ольга Парамонова возглавила департамент мониторинга управления президента по обеспечению деятельности Госсовета

По словам еще одного источника, близкого к АП, Парамонова зарекомендовала себя как довольно жесткий чиновник. Среди проектов, с которыми она работала в последнее время, – наблюдатели от Общественной палаты, отмечает он. Это же подтверждает и еще один собеседник, близкий к АП. По его словам, она занималась «сопровождением истории с обеспечением законности и легитимности» в выборном процессе: «Она взаимодействовала с юристами, с наблюдательским сообществом, с Общественной палатой. Следила за допуском наблюдателей и СМИ на выборы. Понятно, что за этим следит ЦИК, но со стороны АП этим занималась [в том числе] Парамонова».