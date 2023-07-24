Ольга Парамонова возглавила департамент мониторинга управления президента по обеспечению деятельности Госсовета

Ольга Парамонова возглавила департамент мониторинга управления президента по обеспечению деятельности ГоссоветаОна занималась обеспечением легитимности избирательного процесса
Руководителем департамента мониторинга и анализа социальных процессов управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) стала главный советник этого управления Ольга Парамонова. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента (АП). На этом посту она сменила Марину Кирдакову, которая перешла в «Росатом» курировать регионы.
Ольге Парамоновой 34 года, она родилась в Туле, окончила Тульский госуниверситет, магистр политологии, говорится в ее биографии на сайте «Единой России». С 2010 по 2012 г. работала в тульском исполкоме «Единой России», затем стала референтом губернатора Тульской области – тогда регион возглавлял Владимир Груздев.
А с 2015 по 2016 г. была руководителем регионального исполнительного комитета «Единой России» в Тульской области. С января 2017 г. была депутатом Тульской облдумы от «Единой России». Позже она перешла в Ассоциацию юристов России (АЮР), где была первым заместителем исполнительного директора и руководителем аппарата (председателем правления АЮР также является Груздев). В конце 2019 г. перешла на работу в АП.
Собеседник, близкий к АП, говорит, что начальник этого департамента отвечает за «темы, связанные с легитимностью выборов, и статус начальника департамента ей нужен, чтобы общаться с ЦИКом, с регионами». Раньше, по его словам, частично эти вопросы были в ведении референта УГС Александра Соколова, но он в 2022 г. перешел из администрации президента на пост губернатора Кировской области.
По словам еще одного источника, близкого к АП, Парамонова зарекомендовала себя как довольно жесткий чиновник. Среди проектов, с которыми она работала в последнее время, – наблюдатели от Общественной палаты, отмечает он. Это же подтверждает и еще один собеседник, близкий к АП. По его словам, она занималась «сопровождением истории с обеспечением законности и легитимности» в выборном процессе: «Она взаимодействовала с юристами, с наблюдательским сообществом, с Общественной палатой. Следила за допуском наблюдателей и СМИ на выборы. Понятно, что за этим следит ЦИК, но со стороны АП этим занималась [в том числе] Парамонова».
О том, что Кирдакова переходит в «Росатом» и станет там директором департамента по взаимодействию с регионами, «Ведомости» писали 14 мая. Через два дня новость о назначении дала пресс-служба госкорпорации. Там указывалось, что в АП Кирдакова «занималась широким кругом вопросов, в частности подготовкой предложений по определению приоритетных направлений госполитики по социально-экономическому развитию субъектов».
В «Росатоме» Кирдакова перешла на место Андрея Полосина, который возглавлял департамент по взаимодействию с регионами до нее. Полосин же был назначен проректором РАНХиГС, об этом также писали «Ведомости». В новой должности Полосин продолжит заниматься проектом «ДНК России», под кураторством которого разрабатывался курс для студентов-первокурсников «Основы российской государственности». С сентября он должен преподаваться в вузах. Один из собеседников «Ведомостей» говорил, что он будет заниматься работой над госидеологией, в том числе в образовательном процессе.