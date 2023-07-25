Победа оппозиции на выборах в Испании не гарантирует ей права формирования кабинета

Победа оппозиции на выборах в Испании не гарантирует ей права формирования кабинетаСоциалисты могут остаться у власти, если договорятся с региональными партиями
Согласно предварительным результатам выборов 23 июля в нижнюю палату парламента Испании – конгресс депутатов, – консервативная Народная партия заняла 1-е место, получив 136 кресел (33,05% голосов). Но их вероятная коалиция с потенциальным союзником – ультраправой партией Vox – не набирает необходимого для создания правительства абсолютного большинства в 176 мандатов (у Vox 33 места). В абсолютных показателях Народная партия значительно улучшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами в ноябре 2019 г. – (с 89 до 136 мест), а Vox ухудшила (с 52 до 33).
Правящая Испанская социалистическая рабочая партия во главе с премьер-министром страны Педро Санчесом, который был инициатором досрочного голосования после неуспешных для его партии майских муниципальных выборов, получила 122 места в парламенте. Этот показатель оказался куда лучше предвыборных прогнозов, он оставляет теоретические шансы нынешнему премьеру остаться у власти. Самый вероятный союзник социалистов – левая платформа «Сумар» (в нее вошли «Подемос», «Объединенная левая», коммунисты, «Мас Испания», «Мас Мадрид», «Компромисс») с 31 местом.
Таким образом, Санчесу для сохранения власти нужна поддержка региональных партий, прежде всего каталонских сепаратистов – партий «Левые республиканцы Каталонии» и «Вместе за Каталонию» во главе с идеологом сепаратистов Карлесом Пучдемоном (у каждой из них – по семь мест в парламенте) и баскских националистов («Единство Страны Басков» и «Баскская националистическая партия» получили вместе 11 кресел). Накануне выборов Пучдемон, который уже пять лет живет за пределами Испании из-за обвинений в подстрекательстве к мятежу в Каталонии и растрате, отвергал возможность присоединиться к социалистам. Но после объявления итогов представители «Вместе за Каталонию» уже не стали исключать сделку с Санчесом взамен на выполнение ряда условий.
Председатель Народной партии Альберт Нуньес Фейхоо подтвердил, что готов попытаться сформировать кабинет министров по итогам выборов, призвав оппонентов не блокировать эту инициативу. По его мнению, Санчес в любом случае не может продолжать руководить страной, так как «в истории нет ни одного главы правительства, который бы управлял страной после того, как проиграл выборы». В случае если договориться о создании нового правительства не получится в ближайшие три месяца, будут назначены новые выборы.
Действующий премьер Испании в свою очередь заявил, что, по его мнению, «ретроградный и реакционный блок», выступающий «за мачизм», проиграл выборы. Лидер Vox Сантьяго Абаскаль также признал, что Санчес может стать премьер-министром «с помощью коммунистов, сторонников независимости Каталонии и террористов», пишет The Guardian.
При этом Социалистическая рабочая партия по итогам прошлых выборов, в результате которых Санчес остался премьером, имела еще меньше депутатов, чем сейчас, – тогда у нее было 120, а у ее коалиционного союзника «Подемос» – 35. Тогда им как раз помогли каталонские сепаратисты (за исключением «Вместе за Каталонию»), которые получили «гарантию сосуществования в Каталонии и нормализацию политической жизни» в рамках конституции Испании, и баскские партии.
Санчес акцентировал в своей программе внимание на расширении «прогрессивных прав» – закреплении прав женщин на отпуск во время менструации, праве на эвтаназию и аборт, но говорил и о расширении социальных расходов. Народная партия в своей программе предлагала снизить налоги, а также обещала создать в стране привлекательные условия для иностранных инвесторов. Представители партии Vox выступают против однополых браков и абортов, за ликвидацию автономий внутри Испании, продвигают антиисламские и антифеминистские взгляды, но при этом поддерживают миграцию из стран Латинской Америки. Многие ее члены весьма положительно относятся к испанскому диктатору генералу Франсиско Франко, и если сейчас ультраправые придут к власти, то это будет впервые с момента его смерти в 1975 г. При этом избирателей в Испании, согласно опросу La Vanguardia, волнуют больше всего вопросы экономики (31%), безработицы (10%) и здравоохранения (9%).
В Испании двухпалатный парламент – генеральные кортесы – состоящий из сената (верхняя) и конгресса депутатов (нижняя). Определяющую роль играет именно нижняя палата, которая утверждает правительство и может отправить его в отставку, а также преодолеть вето на законы, если его использовал ранее сенат.
Вероятно, что Испании предстоят еще одни выборы, говорит программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. В целом прошедшее голосование еще раз показало, что страна расколота фактически надвое. Кроме того, важно и то, что все левые силы традиционно выступают жестко против обеления наследия Франко, в то время как даже правоцентристская Народная партия – наоборот. Таким образом, политический раскол накладывается на раскол исторической памяти и непонятно, как их страна может преодолеть, заключает Барабанов.