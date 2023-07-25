Победа оппозиции на выборах в Испании не гарантирует ей права формирования кабинета

Санчес акцентировал в своей программе внимание на расширении «прогрессивных прав» – закреплении прав женщин на отпуск во время менструации, праве на эвтаназию и аборт, но говорил и о расширении социальных расходов. Народная партия в своей программе предлагала снизить налоги, а также обещала создать в стране привлекательные условия для иностранных инвесторов. Представители партии Vox выступают против однополых браков и абортов, за ликвидацию автономий внутри Испании, продвигают антиисламские и антифеминистские взгляды, но при этом поддерживают миграцию из стран Латинской Америки. Многие ее члены весьма положительно относятся к испанскому диктатору генералу Франсиско Франко, и если сейчас ультраправые придут к власти, то это будет впервые с момента его смерти в 1975 г. При этом избирателей в Испании, согласно опросу La Vanguardia, волнуют больше всего вопросы экономики (31%), безработицы (10%) и здравоохранения (9%).