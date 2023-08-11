Замначальника исполкома Народного фронта станет вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов

На самом деле, отмечает близкий к региональным властям собеседник «Ведомостей», Соколов и Гусев идейно не сходились, даже когда нынешнего губернатора – тогда члена команды Гордеева – впервые избирали в мэры Воронежа в 2013 г.: «Выборы при нем выигрывали без участия кандидата». На внутреннюю политику в окружении главы много лет, по мнению источника «Ведомостей», пытались влиять люди, которые в ней ничего не понимали: «Представители строительного клана, секретариата губернатора. В такой обстановке профильный чиновник не может системно выстраивать работу».