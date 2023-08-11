Замначальника исполкома Народного фронта станет вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов

Замначальника исполкома Народного фронта станет вице-губернатор Воронежской области Сергей СоколовСразу несколько региональных чиновников получили новые назначения
Несколько региональных чиновников, ответственных за внутреннюю политику и давно работавших в субъектах РФ, перешли перед кампанией 2024 г. на федеральный уровень. В частности, по сведениям «Ведомостей», в ближайшее время в Народный фронт (НФ) на должность замглавы исполкома движения по аналитике и работе с госорганами перейдет вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов.
Бывший сотрудник УФСБ, который начал политическую карьеру еще при губернаторе Алексее Гордееве (возглавлял Воронежскую область с 2009 по 2017 г., сейчас – зампред Госдумы), получил приглашение поработать в Москве накануне президентской кампании. Среди возможных задач Соколова – усиление организационной и экспертной составляющей в работе НФ, говорит источник «Ведомостей». Сейчас в НФ есть эксперты, отвечающие за это направление. Но должность можно создать, сказал представитель движения Алексей Штокал. С самим Соколовым связаться не удалось.
Народный фронт (изначально – Общероссийский народный фронт) был создан перед выборами в Госдуму 2011 г. по инициативе Владимира Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра. На базе движения в 2011 г. проходили праймериз «Единой России» – это связывали с намерением обновить имидж партии и ее кандидатов, у нее была своя квота кандидатов в списке партии. В ведении НФ находится «относительно большой объем экспертных вопросов по самым разным блокам, включая социальную, экономическую, региональную политику, контроль за исполнительной властью», говорит политолог Михаил Виноградов.
В основном неформальные «контракты» вице-губернаторов по внутренней политике действуют до марта 2024 г., говорит политолог Виталий Иванов. У нынешних перестановок «свои причины». Соколов, отмечает он, был одним из тех, кто «ставил на смену губернатора Воронежской области»: «Поскольку губернатор Александр Гусев остается на следующий срок, Соколову в этой команде делать нечего».
На самом деле, отмечает близкий к региональным властям собеседник «Ведомостей», Соколов и Гусев идейно не сходились, даже когда нынешнего губернатора – тогда члена команды Гордеева – впервые избирали в мэры Воронежа в 2013 г.: «Выборы при нем выигрывали без участия кандидата». На внутреннюю политику в окружении главы много лет, по мнению источника «Ведомостей», пытались влиять люди, которые в ней ничего не понимали: «Представители строительного клана, секретариата губернатора. В такой обстановке профильный чиновник не может системно выстраивать работу».
Предстоящая отставка Соколова представляет собой технологию «увольнения наверх», говорит политолог Владимир Слатинов. По его словам, в последние несколько месяцев в воронежских Telegram-каналах и СМИ Соколова называли «руководителем фронды, которая якобы работает против губернатора» Гусева, сменщика Гордеева. «Соколов получит повышение в Народном фронте, но его уход будет означать, что заинтересованные группы, которые играли против него, одержали победу», – отмечает Слатинов.
Как говорит источник «Ведомостей», у Соколова была налажена работа с Москвой, в том числе со Старой площадью. «Канал связи перекрывается, и сейчас вопрос, кто придет вместо него. Либо номинальный руководитель от региона, либо менеджер из центра», – отмечает собеседник.
Это не единственная перестановка в 2023 г. 7 июня бывшая зампред правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк возглавила управление по работе с регионами государственного фонда «Защитники Отечества», созданного для поддержки ветеранов боевых действий.
По мнению Виноградова, переход Костюк из правительства ЕАО на работу «в Москву» связан с ее активным участием в составе групп родителей, чьи дети погибли в ходе военных действий. 10 августа 2022 г. 26-летний сын вице-губернатора Андрей Ковтун погиб в зоне спецоперации в Донбассе во время выполнения боевой задачи. Костюк рассказала об этом на встрече матерей военнослужащих – участников спецоперации с президентом РФ Владимиром Путиным 25 ноября 2022 г.
По словам Иванова, в ЕАО «особо никакой внутренней политики нет и если человек что-то собой представляет, то ему там делать нечего». «У нее достаточный уровень компетенций и связей, который позволил радикальный level up осуществить», – сказал «Ведомостям» эксперт.
Также, по сведениям источников «Ведомостей», на работу в «Росатом» перешел бывший постпред главы Удмуртии при президенте Сергей Смирнов. С 2016 по 2022 г. он возглавлял администрацию главы и правительства Удмуртии. В 2016 г. (в том числе во время смены внутриполитического блока Кремля) он был заместителем руководителя управления президента по внутренней политике, курирующим парламент.
Он был принят на должность советника гендиректора АО «РИР», подтвердил «Ведомостям» представитель «Росатома».
Вице-губернаторы по внутренней политике – это «золотой фонд» администрации президента, отмечает политолог Евгений Минченко. «Это люди, которые работают в жестком параллельном контуре, получая задачи одновременно от губернаторов и от администрации президента и, соответственно, постоянно в личном контакте с АП. Понятно, что деловые качества сильных менеджеров сразу видны», – сказал он «Ведомостям».
Уже после региональных выборов 2023 г., говорит один из собеседников «Ведомостей», могут также произойти точечные перестановки в некоторых регионах с новыми главами (к примеру, в Красноярском крае).
В подготовке статьи участвовал Александр Волобуев