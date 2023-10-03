Риши Сунак ведет консерваторов к поражению в Великобритании

Риши Сунак ведет консерваторов к поражению в ВеликобританииНезависимо от исхода выборов отношения с Россией не улучшатся
Съезд правящей консервативной партии Великобритании 1–2 октября проходит в условиях обострившейся критики в адрес ее лидера и премьера Риши Сунака. 20 сентября Сунак заявил о решении отложить достижение некоторых климатических целей. Например, запрет на производство новых автомобилей на дизеле и бензине вступит в силу в 2035 г., а не в 2030 г.
Согласно данным The Guardian, это вызвало возмущение не только со стороны политических противников премьера, но и со стороны автомобилестроителей, таких как Ford, которые уже инвестировали в производство электромобилей. Сунаку, рейтинг которого не достигает и 30%, возможно, предстоит столкнуться с бунтовщиками внутри собственной партии. Два предыдущих премьера – Борис Джонсон и Лиз Трасс – потеряли свои посты из-за внутрипартийных интриг, а не в результате выборов.
Экономическая ситуация продолжает оставаться одной из основных проблем нынешнего правительства. Согласно опросу Opinium, 48% британцев уверены в ухудшении экономической ситуации в следующие 12 месяцев. Только 27% британцев считают, что консерваторы компетентны в вопросах экономики.
Непопулярные консерваторы
C конца ноября 2021 г. рейтинг консерваторов был ниже, чем у лейбористов. 1 января 2022 г., согласно рейтингу Politico, соотношение было 33% против 39% в пользу лейбористов. Наибольший перевес лейбористы получили в конце октября того же года: 52% против 22%. В конце сентября 2023 г. у лейбористов было 44% против 28% у консерваторов.
Параллельно с этим увеличивается количество недовольных выходом Великобритании из ЕС – основой политической платформы консерваторов в последние годы. Согласно YouGov (июль 2023 г.), 57% опрошенных заявили, что решение покинуть ЕС было ошибочным, а 63% считают Брекзит (как процесс) провалом.
Сунак занял пост премьер-министра 25 октября 2022 г. после ухода в отставку Трасс. До этого он занимал ряд высоких должностей в кабинетах Джонсона и Терезы Мэй. Не позднее января 2025 г. в Великобритании должны состояться парламентские выборы, но возможно и досрочное голосование. Консерваторы находятся у власти с 2010 г. В последний раз они выиграли парламентскую гонку в 2019 г., набрав рекордное количество мест с 1987 г.
Если ориентироваться на сегодняшние показатели, то поражение консерваторов предрешено, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Она подчеркивает, что дело не в успехе лейбористов, а в неспособности консерваторов «дать что-то новое» электорату. Что касается борьбы за пост лидера партии, то эксперт полагает, что если кто-то и рассчитывает сместить Сунака, то только после его поражения на выборах.
Ананьева подчеркнула, что в случае победы лейбористов они не смогут инициировать смягчение политики в отношении России. Даже их склонность к сравнительному прагматизму будет ограничиваться, в том числе давлением со стороны США.
Падение рейтингов консерваторов среди всего прочего связано с усталостью британского избирателя от постоянных кризисов лидерства и чехарды, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. «Избирателям хочется видеть стабильное и яркое лидерство. Кроме того, лейбористы сейчас представляют собой силу, которая действительно может осуществлять власть», – резюмировал эксперт.