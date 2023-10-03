Риши Сунак ведет консерваторов к поражению в Великобритании

Сунак занял пост премьер-министра 25 октября 2022 г. после ухода в отставку Трасс. До этого он занимал ряд высоких должностей в кабинетах Джонсона и Терезы Мэй. Не позднее января 2025 г. в Великобритании должны состояться парламентские выборы, но возможно и досрочное голосование. Консерваторы находятся у власти с 2010 г. В последний раз они выиграли парламентскую гонку в 2019 г., набрав рекордное количество мест с 1987 г.