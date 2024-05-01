В ЛДПР отказались от идеи объединения с Партией дела

Власть считает партию Бабкина «маргинальным проектом», считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Отношение к ней всегда было достаточно подозрительным», – говорит он. Минченко подчеркивает, что решение вызвало бы еще больше проблем в самой ЛДПР: «Учитывая тот факт, что в ЛДПР, очевидно, есть очень серьезное внутреннее напряжение между старой гвардией и людьми Слуцкого, то это может быть еще такое добавление щелочи в воду с непредсказуемым результатом».