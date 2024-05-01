В ЛДПР отказались от идеи объединения с Партией дела

В ЛДПР отказались от идеи объединения с Партией делаПротив не только партийцы
Руководство ЛДПР отказалось от идеи слияния с Партией дела предпринимателя Константина Бабкина, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом переговоров, сославшись на позицию властей. Впрочем, отрицательно отнесся к возможному слиянию и партийный актив.
Первыми о возможности объединения со ссылкой на источники в ЛДПР сообщили «Ведомости» 15 апреля. Идея принадлежала лидеру партии Леониду Слуцкому и его окружению, писали «Ведомости». Несколько человек напомнили, что основатель партии – покойный Владимир Жириновский был категорически против какого бы то ни было объединения.
С 25 по 28 апреля в Подмосковье проходил партийный слет ЛДПР. Как сказал «Ведомостям» один из членов партии, на слете официально идея объединения уже не обсуждалась: «После публикации многие высказали недовольство, а потому на слете никто ее уже не предлагал».
Разговор об объединении преждевременный исходя из многих факторов, сказала «Ведомостям» заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар. «Недавно на Всероссийском слете ЛДПР Леонид Эдуардович говорил об объединении усилий с зелеными организациями, в том числе политическими. ЛДПР рассматривает варианты поглощений партий, в том числе в рамках усиления к 2026 г.», – сказала она. Кавшар напомнила, что 7 мая состоится инаугурация президента, а затем утверждение нового состава правительства.
«После будем смотреть», – добавила она.
22 апреля Верховный суд удовлетворил иск Минюста о приостановке деятельности Партии дела на два месяца. Секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин сказал «Ведомостям», что они еще не получили решения Верховного суда с мотивировочной частью. «Убеждены, что в ходе апелляционного рассмотрения мы найдем пути решения спорной ситуации с Минюстом. Партия дела сейчас активно готовится к предстоящему избирательному циклу», – сказал он.
При этом, по его словам, «партия по-прежнему рассматривает несколько вариантов дальнейшей работы».
Власть считает партию Бабкина «маргинальным проектом», считает глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Отношение к ней всегда было достаточно подозрительным», – говорит он. Минченко подчеркивает, что решение вызвало бы еще больше проблем в самой ЛДПР: «Учитывая тот факт, что в ЛДПР, очевидно, есть очень серьезное внутреннее напряжение между старой гвардией и людьми Слуцкого, то это может быть еще такое добавление щелочи в воду с непредсказуемым результатом».
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напомнил, что после смерти Жириновского власть «ассистировала ЛДПР». Сейчас же, по его словам, партию открыто критикуют. «Возможно, речь идет о признании кризиса проекта ЛДПР, власти могут заняться попыткой ее реконфигурации», – допускает эксперт.