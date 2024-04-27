Леонид Слуцкий создаст Совет ветеранов для сохранения наследия Жириновского

После выступления Слуцкий наградил благодарственными письмами своих доверенных лиц на президентских выборах 2024 г. Одним из них оказался координатор отделения ЛДПР ЯНАО Андрей Кузнецов. Он привез с собой письмо десятилетней девочки, которая в день голосования принесла его на избирательный участок и попросила передать лично Слуцкому. «Уважаемый Леонид Эдуардович! Я очень рада, что в нашей стране есть такие люди как вы. Мы помним Жириновского и не забудем его. Я уверена, что вы были бы прекрасным президентом – вы сильный умный, красивый, честный, справедливый и очень добрый человек», – на этих словах Слуцкий закрыл лицо руками и покачал головой, смущаясь от потока комплиментов. «Но я проголосую за того, [благодаря] кому бьется мое сердце, кто правит уже 20 лет», – подытожила в своем письме девочка, на что зал отреагировал смехом и бурными аплодисментами.