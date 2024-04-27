Леонид Слуцкий создаст Совет ветеранов для сохранения наследия Жириновского

Леонид Слуцкий создаст Совет ветеранов для сохранения наследия ЖириновскогоЛидер обещал партийцам новую программу, но разговоры об объединении отложил
В этом году ЛДПР впервые отпразднует свой очередной юбилей без «отца-основателя» Владимира Жириновского, который скончался в апреле 2022 г. На всероссийском партийном слете «35 лет ЛДПР: перспективы развития» его отсутствие пытались всячески скрасить – как с помощью картонных фигурок вождя, которые встречали и провожали гостей, так и новым мерчем с его фотографиями. Открытая для прессы часть слета также началась с посещения могилы экс-лидера в день его рождения и вечера памяти.
О том, как бессменный вождь ЛДПР начинал свой путь, рассказал с трибуны его преемник на посту лидера партии Леонид Слуцкий. Он напомнил всем собравшимся делегатам о том, как в 1988 г. в доме на улице Рочдельская, прямо напротив Белого дома, в квартире 141 создавалась старейшая в современной России партия. «Всего за три месяца Владимир Вольфович Жириновский и его соратники смогли привлечь более 5000 сторонников в новую партийную организацию. Всего через три года после этого ЛДПР станет парламентской партией, триумфально войдя в первую Госдуму партией-победительницей», – провозгласил Слуцкий под звук аплодисментов.
Последние два года, по его словам, партия находится в состоянии трансформации: работать без «отца, лидера, учителя», человека, который создал и руководил ЛДПР, непросто. Идти на президентские выборы 2024 г. также пришлось без него. «Спасибо нашим региональным отделениям, центральному аппарату за преданность нашему делу, делу Жириновскому. Мы посвятили кампанию нашему учителю. Жириновский сохранится в наших делах и делах наших последователей. Сохранится в веках», – пообещал он делегатам.
Слуцкий также анонсировал создание нового структурного подразделения, которое будет заниматься сохранением наследия Жириновского. Оно получит название Совет ветеранов. На сегодняшний день в ЛДПР 921 человек состоит более 30 лет. Именно они, по словам Слуцкого, могут в него войти. «Это люди, которые в самом начале, в самый сложный период, рядом с Владимиром Вольфовичем создавали организацию, продвигали ее программу и формировали актив», – рассказал он.
Вторую часть своего выступления Слуцкий посвятил будущему партии, которое сопряжено с будущим России. Он пообещал, что ЛДПР создаст цифровую партийную экосистему. В июне 2023 г. был представлен первый политический алгоритм «Жириновский», «аналогов ему не создано». Цифровая экосистема – это также инструмент для политической конкуренции. Слуцкий также напомнил о не имеющей в мире аналогов нейросети «Жириновский», созданной на основе интервью и выступлений покойного политика.
Выступление Слуцкого собравшиеся восприняли как политическую программу ЛДПР, которой она будет руководствоваться по крайней мере до новых выборов в Госдуму в 2026 г. Главными проблемами России политик назвал депопуляцию, ухудшение качества окружающей среды и диспропорцию в социально-экономическом развитии регионов. Говоря о первой проблеме, он напомнил, что на памятнике Жириновскому начертана фраза, которой ЛДПР будут следовать и дальше: «Я всегда буду защищать русских». Но при этом сейчас, как подчеркнул политик, нужно скорее говорить о «русском мире», куда входят и буряты, башкиры, карелы, евреи – все, кто живет в России. Слуцкий также анонсировал новый антикоррупционный проект ЛДПР. «Задача сегодняшнего дня – усиление контрольной функции за деятельностью исполнительной власти. Люди хотят, чтобы их интересы не только представляли в органах власти, но и защищали бюджет от разворовывания, а общественную собственность от халатного отношения», – рассказал он.
После выступления Слуцкий наградил благодарственными письмами своих доверенных лиц на президентских выборах 2024 г. Одним из них оказался координатор отделения ЛДПР ЯНАО Андрей Кузнецов. Он привез с собой письмо десятилетней девочки, которая в день голосования принесла его на избирательный участок и попросила передать лично Слуцкому. «Уважаемый Леонид Эдуардович! Я очень рада, что в нашей стране есть такие люди как вы. Мы помним Жириновского и не забудем его. Я уверена, что вы были бы прекрасным президентом – вы сильный умный, красивый, честный, справедливый и очень добрый человек», – на этих словах Слуцкий закрыл лицо руками и покачал головой, смущаясь от потока комплиментов. «Но я проголосую за того, [благодаря] кому бьется мое сердце, кто правит уже 20 лет», – подытожила в своем письме девочка, на что зал отреагировал смехом и бурными аплодисментами.
После награждения слово взял член высшего совета ЛДПР, экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский. Итоги президентской кампании он назвал победой не только для самого Слуцкого, но и для партии. По его словам, нынешний лидер ЛДПР не был известен широкому кругу до этих выборов. «За Харитонова проголосовали пенсионеры, ветераны как за наследие того, что осталось от СССР. За Даванкова – все те, кто выступает против спецоперации, кто является так называемой “пятой колонной”, и когда он фактически остался единственным представителей либерального крыла, то эта значительная аудитория его поддержала», – считает Островский.
Помимо этого он выразил мнение, «с которым многие могут не согласиться»: когда был жив Жириновский, то всегда голосовали не за ЛДПР, а лично за него. Сейчас же партия должна помочь своему лидеру, чтобы и он, и партийцы получили голоса. Сейчас нужно развивать партию через работу региональных отделений, указал он. «С властью на местах нужно договариваться. Главное в работе региональных отделений – максимальное освещение деятельности работы депутатского корпуса и партии в регионе», – посоветовал он делегатам. Поучительную речь Островского прервал голос ведущего: «Алексей Владимирович, вы лишаете нас обеда». На этой ноте делегаты ушли в столовую.
Выступление Слуцкого вызвало у них смешанные эмоции: кто-то во время обеда хвалил его за программность и четко обозначенные проблемы, а кто-то критиковал за недостаток конкретики. «Вот наш президент говорит о проблемах и решениях, а тут только догадки – а что делать то будем», – поделился с «Ведомостями» делегат из центрального региона. Вопрос об объединения с Партией дела предпринимателя Константина Бабкина также не поднимался ни в официальной речи Слуцкого, ни во время общения руководства партии с делегатами.
По словам источника «Ведомостей», близкого к партии, часть делегатов обсуждала такую возможность лишь между собой, другие же не поднимали тему вовсе. Зампред фракции Ярослав Нилов рассказал, что этот вопрос открыто не поднимался. «Партийцы восприняли информацию в СМИ очень настороженно. Я свой пост [против этой идеи в Telegram] написал», – добавил он.
Сам Слуцкий сказал «Ведомостям», что нынешний слет можно назвать «мини-съездом» и «сверкой часов». «Считаю, что в [президентской] кампании мы добились максимума. Мы выявили основные болевые точки, работаем по ним с правительством, за меня отдали голоса 2,8 млн человек – огромная цифра», – подчеркнул он. По словам Слуцкого, для партии это также первые выборы без Жириновского, и полученный итог в таких условиях можно считать хорошим результатом.
Политик считает, что партии удалось выстоять и укрепиться, но «нет пределу совершенству». «Нам нужно развивать региональные отделения. ЛДПР – это партия, как и наша страна, с ярко выраженной региональной архитектурой: многие отделения пока работают не в полную силу. Нужно этим заниматься», – сказал он. Слуцкий также добавил, его личный рейтинг впервые достиг 20 пунктов и продолжает расти. И это несмотря на то, что последние два года он уделял большее внимание партии и ее проектам, чем себе как политику.