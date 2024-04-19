ВЦИОМ: мнения россиян о том, выражают ли партии их интересы или нет, разделились

ВЦИОМ: мнения россиян о том, выражают ли партии их интересы или нет, разделилисьПартиям нужно начинать готовиться к предстоящим в 2026 году выборам в Госдуму
Мнения россиян разделились пополам в вопросе о том, представляют ли партии их интересы. О том, что существуют партии, которые выражают их интересы, говорят 43% россиян, а не видят, что такое представительство есть, 42% опрошенных. Такие результаты опроса представил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов на круглом столе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Кроме того 45% считают, что лучше бы стало меньше партий, 37% считают, что число партий должно остаться таким же, как сейчас, и только 10% считают, что партий должно стать больше. Также россиян просили ответить на вопрос, какой партии не хватает и с какими характеристиками. На этот вопрос 58% ответили, что партий достаточно. По 4% считают, что нет «народной партии, выражающей интересы народа» и «партии, решающей социальные вопросы, заботящейся о людях», и по 2% говорят о «коммунистической партии, как в СССР», «оппозиционной и независимой партии» и «честной, справедливой партии».
Текущий запрос в отношений партий размыт, в целом он определяется словами «забота и защита», отмечает Мамонов.
Декларируемое голосование за партии, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, по данным ВЦИОМа, такое: за «Единую Россию» готовы проголосовать 42%, за КПРФ – 9%, за ЛДПР – 8%, за «Новых людей» – 8%, за «Справедливую Россию» – 3%. По словам Мамонова, лидерство «Единой России» сохраняется, у КПРФ и ЛДПР за полтора года практически нет динамики. Но есть динамика у «Справедливой России», которая за полтора года упала с 5 до 3%, и у «Новых людей» – они, наоборот, за полтора года выросли с 4 до 8%.
Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов назвал пять направлений, по которым можно разделить партии. Первое – «партия собеса», которая должна заниматься «заботой и защитой». По его словам, несколько лет назад большую роль на этом поле играла «Справедливая Россия», но какое-то время назад партия с него ушла, не найдя ничего нового.
Второе – «партия прогресса» для людей, которые думают о будущем. На этом поле были партии от СПС до «Новых людей».
Третье – «партия государственной повестки», и сейчас это «Единая Россия». По словам Кузнецова, это «паровоз, который летит вперед».
Четвертое – «партия золотого века». По мнению эксперта, сюда можно отнести КПРФ, которая считает, что «все лучшее было в прошлом». Они в технологическом плане неплохо эту тему отыграли на выборах, но у них все меньше избирателей, говорит Кузнецов.
Пятое – декларирующие «оставьте нас в покое». Сюда можно отнести ЛДПР, когда ее возглавлял Владимир Жириновский.
«Сейчас большинство партий хотят стать «партией государственной повестки», они поддерживают спецоперацию и всячески вторгаются на поле «Единой России». В итоге повестка таких партий размывается», – говорит Кузнецов. По его словам, президентские выборы показали, что только «Новые люди» находятся на повышающем тренде, остальные партии – на понижающем. «Сейчас никто не может сказать, какая партия вторая. Вторых как минимум три [КПРФ, ЛДПР и «Новые люди»]», – отмечает Кузнецов.
Он прогнозирует, что в Госдуме-2026 может быть уже не пять партий, как сейчас, а меньше на одну-две, «если вдруг традиционные партии не обретут второе дыхание».
Предстоящие осенью 2024 г. выборы в регионах уже станут прологом к федеральной кампании по выборам в Госдуму 2026 г., отмечает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков: «Выборы в единый день голосования надо воспринимать как начало этого нового электорального цикла, а также как завершение электорального цикла по выборам президента. Все это надо учитывать в кампании». На вопрос о том, стоит ли ожидать до 2026 г. смены лидеров у КПРФ, «Справедливой России» или ЛДПР, Чеснаков сказал, что очень на это надеется. «Если трое лидеров этих партий останутся в том виде, что сейчас, то может оказаться, что ресурсов для достижения необходимого уровня драматургии кампании не хватит», – считает он.
Нынешняя президентская кампания показала, что ЛДПР «надо ставить точку на Жириновском», говорит президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Идеологически партия ушла от наследия политика. Теперь это «Единая Россия лайт». Такая вежливая «Единая Россия», что стало неожиданностью для их сторонников». По мнению Минченко, за КПРФ больше не голосуют как за вторую оппозиционную силу. «Интересно выглядят «Новые люди», которые еще предлагают что-то искать», – говорит он. Минченко полагает, что до 2026 г. есть вероятность замены Геннадия Зюганова во главе КПРФ, а вот лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов «не дадут себя поменять».
В апреле – мае по факту стартуют губернаторские кампании, говорит руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Она напомнила, что сейчас планируются 19 избирательных кампаний, причем 16 губернаторов будут выбираться на прямых выборах. При этом 15 губернаторов идут на новый срок и один врио – Георгий Филимонов в Вологодской области – избирается впервые. По ее мнению, губернаторские кампании второго срока будут проходить «в логике фиксации достижений, сверки с наказами, которые давались губернаторам разных регионов».
Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев напомнил, что в 2018 г. после президентских выборов «были приняты решения, которые оказали влияние на губернаторские кампании». Тогда после пенсионной реформы в трех регионах выборы выиграли представители парламентской оппозиции.
По его мнению, на осенних выборах следует ждать «значительного усиления» представительства «Единой России» на выборах в заксобрания, в том числе и на выборах в Хабаровском крае. КПРФ на президентских выборах показала «ниспадающий тренд», в ЛДПР начался внутрипартийный конфликт, сказал Алиев: «Новым людям» будет сложнее всего – им надо подтвердить тот эффект, который был на президентских выборах, теперь уже на региональном уровне. А «Справедливой России» в принципе надо доказывать, что она представляет хотя бы чьи-то интересы».