ВЦИОМ: мнения россиян о том, выражают ли партии их интересы или нет, разделились

Предстоящие осенью 2024 г. выборы в регионах уже станут прологом к федеральной кампании по выборам в Госдуму 2026 г., отмечает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков: «Выборы в единый день голосования надо воспринимать как начало этого нового электорального цикла, а также как завершение электорального цикла по выборам президента. Все это надо учитывать в кампании». На вопрос о том, стоит ли ожидать до 2026 г. смены лидеров у КПРФ, «Справедливой России» или ЛДПР, Чеснаков сказал, что очень на это надеется. «Если трое лидеров этих партий останутся в том виде, что сейчас, то может оказаться, что ресурсов для достижения необходимого уровня драматургии кампании не хватит», – считает он.