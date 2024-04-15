/ Политика

Руководство ЛДПР обсуждает возможность объединения с Партией дела

Юридически по сути это будет поглощение одной партии другой
Елена Мухаметшина
Екатерина Гробман
Яна Суринская
В ЛДПР не исключают, что в партийные ряды вольется партия предпринимателя Константина Бабкина/ Денис Абрамов / Ведомости

ЛДПР после президентских выборов начала обсуждать присоединение к ней Партии дела предпринимателя Константина Бабкина. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: в ЛДПР и близкий к ней. В мае может пройти съезд по объединению ЛДПР с Партией дела, говорит один источник, близкий к ЛДПР. «Детали пока не известны, но проект ведет руководство партии», – сообщил он. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЛДПР.

По словам собеседника в ЛДПР, на минувшей неделе собрали членов думской фракции и ее председатель Леонид Слуцкий и его советница Мария Воропаева сказали, что началось обсуждение объединения ЛДПР с одной из партий. Название партии на встрече не называли.

Но позже партийцы узнали, что обсуждается возможность объединения с Партией дела, говорит источник «Ведомостей». По словам собеседника, это идея руководства партии. Еще один собеседник, близкий к руководству ЛДПР, также сообщил, что «действительно обсуждается вопрос об объединении с одной из интересных непарламентских партий».

Собеседник «Ведомостей» в Партии дела сказал, что сейчас обсуждаются разные варианты продолжения деятельности с учетом иска Минюста в Верховный суд о приостановке работы. Возможно объединение с другими партиями, отметил он, не уточнив, о каких структурах идет речь. «Мы готовимся к избирательному циклу и ведем переговоры с разными политическими партиями, в том числе парламентскими», – сказал «Ведомостям» секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин.

«Я не слышал даже про такую партию – Партия дела», – заявил «Ведомостям» член высшего совета ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Кошелев. «Предположил бы, что это инициатива Слуцкого и пока ведутся переговоры, потому что широкого обсуждения не было», – сказал один из собеседников в региональном отделении ЛДПР.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно говорил о том, что ЛДПР не будет ни с кем объединяться. В 2007 г. он комментировал идею лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о возможном объединении с КПРФ и ЛДПР словами: «Мы никогда ни с кем не объединялись и не будем объединяться, нам нужна единая позиция ЛДПР». В 2012 г. он подтверждал свои слова: «Никогда ни с кем ЛДПР не объединялась и не будет. Объединяются слабые, неспособные. С какой стати мы должны свой авторитет и потенциал кому-то отдавать?»

Как ликвидируют Партию дела

В ноябре 2023 г. Минюст обратился в Верховный суд с иском о приостановлении деятельности Партии дела. Лапушкин пояснял тогда «Ведомостям», что с февраля по июнь 2023 г. федеральный Минюст и территориальные управления проводили проверки отделений. По итогам проверки им направили предупреждение с требованием переизбрать рабочие органы и внести изменения в устав до 1 сентября 2023 г. К примеру, на сайте Бабкин был указан как «лидер партии», и Минюст потребовал заменить название на «председателя» в соответствии с уставом. К концу года Верховный суд приостановил производство по иску в связи с идущей избирательной кампанией. На этот период приостановление деятельности или ликвидация партии не допускались. После выборов, как следует из картотеки Верховного суда, 2 апреля производство по исковому заявлению Минюста было возобновлено. Первое заседание назначено на 22 апреля. Вместе с тем в феврале 2024 г. Партия дела сама обратилась в Конституционный суд с жалобой на нормы закона об основных гарантиях избирательных прав граждан. Поводом к подаче жалобы послужил отказ в регистрации списка кандидатов из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей на выборах в 2022 г. в заксобрание Северной Осетии.

Решение Верховного суда о приостановлении деятельности партии не помешает вхождению Партии дела в ЛДПР, поскольку речь не идет о какой-то юридически значимой процедуре, это чисто политический процесс, говорит политюрист Олег Захаров. «Как и в случае с «объединением» нынешней «Справедливой России», одна партия, очевидно ЛДПР, фактически принимает в свои ряды членов другой партии, а вторая просто ликвидируется», – поясняет он.

Минюст в каком-то смысле даже «оказывает Партии дела услугу», запуская процесс ликвидации партии по судебному решению, а не по ее собственной инициативе, сказал Захаров. «В последнем случае партия столкнулась бы с необходимостью в каждом регионе, где у нее числятся отделения, проводить ликвидационные мероприятия, искать людей, стоящих на партийном учете, и т. д. А в случае ликвидации партии по решению суда этот процесс и для партии, и для ее отделений будет осуществляться автоматически», – говорит юрист.

Такие «объединения» больше нужны слабым партиям, потерявшим перспективы, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: Партия дела относится к их числу. Крупные партии от этого чаще получают проблемы в виде необходимости допускать к руководству представителей малых партий, как в случае со «Справедливой Россией» (СР).

Эксперты говорят о съездах 2021 г.: тогда в состав СР влились партии «Патриоты России» и «За правду». В итоге последние две партии были ликвидированы. Впрочем, и сама «Справедливая Россия» в 2006 г. была создана на базе партийной лицензии партии «Родина», после того как в ее состав влились Российская партия жизни и Партия пенсионеров.

Это не единственное предстоящее объединение 2024 г. В апреле должен состояться «объединительный съезд» «Новых людей» и Партии роста (с 2016 г. действует на базе лицензии «Правого дела», а та – продолжатель СПС). По факту члены Партии роста должны будут перейти в «Новые люди», а сама Партия роста будет ликвидирована.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных