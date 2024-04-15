Руководство ЛДПР обсуждает возможность объединения с Партией дела

Как ликвидируют Партию дела

В ноябре 2023 г. Минюст обратился в Верховный суд с иском о приостановлении деятельности Партии дела. Лапушкин пояснял тогда «Ведомостям», что с февраля по июнь 2023 г. федеральный Минюст и территориальные управления проводили проверки отделений. По итогам проверки им направили предупреждение с требованием переизбрать рабочие органы и внести изменения в устав до 1 сентября 2023 г. К примеру, на сайте Бабкин был указан как «лидер партии», и Минюст потребовал заменить название на «председателя» в соответствии с уставом. К концу года Верховный суд приостановил производство по иску в связи с идущей избирательной кампанией. На этот период приостановление деятельности или ликвидация партии не допускались. После выборов, как следует из картотеки Верховного суда, 2 апреля производство по исковому заявлению Минюста было возобновлено. Первое заседание назначено на 22 апреля. Вместе с тем в феврале 2024 г. Партия дела сама обратилась в Конституционный суд с жалобой на нормы закона об основных гарантиях избирательных прав граждан. Поводом к подаче жалобы послужил отказ в регистрации списка кандидатов из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей на выборах в 2022 г. в заксобрание Северной Осетии.