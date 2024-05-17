КС признал за партиями право собирать подписи вблизи мест выдачи пенсий

КС признал за партиями право собирать подписи вблизи мест выдачи пенсийНо при установлении факта целенаправленного выбора таких точек автографы могут стать недействительными
Конституционный суд (КС) разрешил политическим партиям собирать подписи в непосредственной близости с местами выдачи зарплат и пенсий, об этом говорится в постановлении суда. С жалобой об оспаривании норм закона об основных гарантиях избирательных прав в КС обратилась Партия дела предпринимателя Константина Бабкина.
Причиной для обращения с жалобой в КС стал отказ партии в регистрации списка кандидатов из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей на выборах в 2022 г. в заксобрание Северной Осетии. «Ведомости» писали со ссылкой на материалы жалобы, что 13,5% подписей были признаны недействительными, а еще 5% собраны в местах, где сбор запрещен. Речь идет о штабе регионального отделения партии, расположенном в местном офисном центре. В этом же здании арендует помещение «Почта России». Сборщик Партии дела был оштрафован по ст. 5.47 КоАПа за сбор подписей в местах выдачи пенсий, т. е. поблизости от почтового отделения. Сбор в местах выдачи пенсий и пособий прямо запрещает ст. 37 закона об основных гарантиях избирательных прав.
Регистрация Партии дела
22 апреля Верховный суд (ВС) России удовлетворил иск Минюста о приостановке деятельности Партии дела сроком на два месяца: ведомство усматривает технические нарушения в уставе и организации реготделений.
Рассмотрев эту жалобу, наивысшая инстанция встала на сторону заявителя: «Действующее законодательство не препятствует политическим партиям выбирать любое помещение для размещения своего аппарата или структурного подразделения, в том числе в зданиях, где могут также находиться и организации, осуществляющие выдачу различных денежных выплат». При этом суд указал, что сами оспариваемые нормы по своему смыслу не противоречат Конституции.
Кроме того, говорится в решении, избирательные комиссии должны избегать предвзятого отношения и не создавать преимуществ для одних партий в ущерб интересам других. «Если установлены факты целенаправленного использования запрещенных мест, сбор подписей может быть признан нарушающим запрет, а сами подписи – недействительными», – заключила наивысшая инстанция.
Партия дела сможет обратиться за компенсацией, постановил КС. Сама партия довольна этим решением, сказал «Ведомостям» секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин. «КС восполнил пробел в существующем законодательстве, который позволял необоснованно широко трактовать запрет сбора подписей в местах выдачи заработных плат, пенсий, пособий. Это позволит избежать неправовых решений со стороны избирательных комиссий и благоприятно скажется на всем выборном процессе», – подчеркнул он.
Представляющий интересы партии политюрист Гарегин Митин заявил «Ведомостям», что КС точечно разрешил ситуацию, в которую было вовлечено североосетинское отделение партии, несмотря на то, что точного определения места выдачи заработной платы и социальных трансфертов суд так и не дал. По его словам, суд исходит из характера правовой принадлежности помещения, где происходит сбор подписей, и его соотношение с иными помещениями, где могут выдаваться выплаты гражданам. «Но точечная интерпретация норм законодательства о выборах не страхует от возможных споров, обусловленных отсутствием, как выяснилось, понимания у избирательных комиссий в первую очередь, что есть место выдачи зарплат, пенсий, пособий», – считает Митин.
В российском правовом поле много разных оснований для признания подписей недействительными, а также для отказа в регистрации, напомнил в беседе с «Ведомостями» электоральный юрист Аркадий Любарев. Он отметил, что в дальнейшем это может стать еще одной технологией снятия кандидатов и списков. «КС пытается заставить работать здравый смысл, но я боюсь, что и дальше юристы-киллеры будут находить еще какие-то зацепки для снятия», – предполагает Любарев.
КС предостерег избиркомы и суды от абсолютизации запрета на сбор подписей в местах выдачи зарплаты и пенсий, соглашается политический юрист Олег Захаров. При этом, отметил юрист, суд не усмотрел необходимость уточнения самой нормы закона, предсказуемо оставив выяснение вопроса о соблюдении смысла этого запрета – не создавать преференций и не увязывать сбор подписей с выдачей денег – на усмотрение правоприменителя. Захаров обратил внимание на интересную позицию относительно преюдициальной конкуренции решений судов и избиркомов в этом вопросе.
«В постановлении КС фактически закреплено право комиссии не соглашаться с выводами судебных инстанций, изложенными в постановлениях о привлечении к административной ответственности в связи с нарушением порядка сбора подписей», – говорит он. Это означает, поясняет Захаров, что такая конкуренция судебной и комиссионной оценки одних и тех же фактических обстоятельств юридически допустима, и у судебных актов нет превалирующего значения. Это, по мнению юриста, открывает новые возможности для судебного прессинга в электоральной юриспруденции.
Политический юрист Антон Тимченко тоже указал на этот нюанс: «КС «обогнул» довод жалобы о признании недействительными подписей избирателей на при еще не вступившем в силу решении суда. Указано, что комиссия имеет право использовать поступающую к ней информацию – например, из полиции».