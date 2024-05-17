КС признал за партиями право собирать подписи вблизи мест выдачи пенсий

Причиной для обращения с жалобой в КС стал отказ партии в регистрации списка кандидатов из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей на выборах в 2022 г. в заксобрание Северной Осетии. «Ведомости» писали со ссылкой на материалы жалобы, что 13,5% подписей были признаны недействительными, а еще 5% собраны в местах, где сбор запрещен. Речь идет о штабе регионального отделения партии, расположенном в местном офисном центре. В этом же здании арендует помещение «Почта России». Сборщик Партии дела был оштрафован по ст. 5.47 КоАПа за сбор подписей в местах выдачи пенсий, т. е. поблизости от почтового отделения. Сбор в местах выдачи пенсий и пособий прямо запрещает ст. 37 закона об основных гарантиях избирательных прав.