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Сергей Неверов покинет пост вице-спикера Госдумы

Его будущий функционал пока обсуждается
Максим Иванов
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости

Как стало известно «Ведомостям», вице-спикер Госдумы, бывший секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов может оставить свой пост. О том, что он перестанет быть заместителем председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сообщили четыре источника «Ведомостей». Этот вопрос, как и детали ухода с должности, еще обсуждается, добавил еще один собеседник.

Вопрос возник в повестке после того, как стало ясно, что необходимо освободить пост под бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко. Ранее «Ведомости» писали, что она будет избираться в Госдуму и, вероятно, станет заместителем Володина. По словам одного из источников «Ведомостей», обсуждалось, что место ей может уступить также Шолбан Кара-оол, бывший губернатор Тувы, но такой шаг сочли не самым корректным в текущей ситуации.

Чем именно займется Неверов в случае ухода с должности вице-спикера, еще обсуждается. К примеру, два источника «Ведомостей» утверждают, что он может перейти на другую работу, в этом случае может стать вакантным мандат в Смоленской области (от нее избран Неверов). Впрочем, другие собеседники не слышали, что принято решение об окончательном уходе Неверова из Госдумы.

Неверов – один из старожилов нижней палаты парламента, он работает на Охотном Ряду с III созыва. В Госдуме Неверов представлял в разные годы Кузбасс, Алтайский край, а затем Смоленскую область. Вице-спикером впервые стал в VI созыве. С 2011 по 2017 г. Неверов был секретарем генсовета «Единой России» (в то время Володин курировал внутреннюю политику в Кремле). Его на этом партийном посту сменил Андрей Турчак. В 2020 г. Неверов уступил должность вице-спикера бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву, оставшись лидером фракции «Единая Россия». На этом посту он отвечал за принятие пенсионной реформы. Зампредом он вновь стал в 2021 г., с новым созывом Госдумы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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