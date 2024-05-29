Сергей Неверов покинет пост вице-спикера Госдумы

Сергей Неверов покинет пост вице-спикера ГосдумыЕго будущий функционал пока обсуждается
Как стало известно «Ведомостям», вице-спикер Госдумы, бывший секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов может оставить свой пост. О том, что он перестанет быть заместителем председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сообщили четыре источника «Ведомостей». Этот вопрос, как и детали ухода с должности, еще обсуждается, добавил еще один собеседник.
Вопрос возник в повестке после того, как стало ясно, что необходимо освободить пост под бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко. Ранее «Ведомости» писали, что она будет избираться в Госдуму и, вероятно, станет заместителем Володина. По словам одного из источников «Ведомостей», обсуждалось, что место ей может уступить также Шолбан Кара-оол, бывший губернатор Тувы, но такой шаг сочли не самым корректным в текущей ситуации.
Чем именно займется Неверов в случае ухода с должности вице-спикера, еще обсуждается. К примеру, два источника «Ведомостей» утверждают, что он может перейти на другую работу, в этом случае может стать вакантным мандат в Смоленской области (от нее избран Неверов). Впрочем, другие собеседники не слышали, что принято решение об окончательном уходе Неверова из Госдумы.
Неверов – один из старожилов нижней палаты парламента, он работает на Охотном Ряду с III созыва. В Госдуме Неверов представлял в разные годы Кузбасс, Алтайский край, а затем Смоленскую область. Вице-спикером впервые стал в VI созыве. С 2011 по 2017 г. Неверов был секретарем генсовета «Единой России» (в то время Володин курировал внутреннюю политику в Кремле). Его на этом партийном посту сменил Андрей Турчак. В 2020 г. Неверов уступил должность вице-спикера бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву, оставшись лидером фракции «Единая Россия». На этом посту он отвечал за принятие пенсионной реформы. Зампредом он вновь стал в 2021 г., с новым созывом Госдумы.