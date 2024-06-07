Шор назвал условия для шанса на евразийскую интеграцию Молдавии

Уже 20 октября в Молдавии должны состояться президентские выборы. В тот же день пройдет и референдум о вступлении страны в ЕС. «Выборы президента – неинтересная игра, потому что снимут обязательно неудобных,… но референдум очень важен», – сказал Шор, выступая на ПМЭФ-2024. Он отметил, что референдум не несет никакой юридической составляющей, но имеет политическое значение.