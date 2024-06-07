Шор назвал условия для шанса на евразийскую интеграцию Молдавии

Шор назвал условия для шанса на евразийскую интеграцию МолдавииОн указал на проигрыш ЕАЭС в конкуренции с ЕС за страну и дефицит времени на реванш
Часть противостояния европейского и евразийского полюсов интеграции на территории Молдавии «несколько проиграна». Об этом 7 июня на сессии «Восток или Запад: в чем сила ЕАЭС?» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа», председатель партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал ее незаконной) Илан Шор. Он выступает за присоединение Молдавии к Евразийскому экономическому союзу и сближение с Россией.
По мнению политика, основная причина проигрыша – готовность молдавских властей на протяжении многих лет «продать» идеологические смыслы в обмен на «небольшую возможность подкачать свой бюджет». Кроме того, Шор отметил роль некоторых европейских и американских некоммерческих организаций, которые, подчеркнул политик, «скупали» молодежь и журналистов, «захватывая умы населения». «Сегодня за 30 лет война проиграна. Это надо признать», – сказал политик.
Для преодоления сложившейся ситуации, считает политик, остается «суперограниченное время» и нужно «действовать очень быстро». «[Для шанса на евразийскую интеграцию Молдавии] нужен продукт, который будет востребован на всей территории евразийского пространства, который мы сможем донести своим гражданам. В этот продукт должна включаться экономическая составляющая, внешнеполитическая, идеологическая и политика безопасности», – сказал Шор.
Уже 20 октября в Молдавии должны состояться президентские выборы. В тот же день пройдет и референдум о вступлении страны в ЕС. «Выборы президента – неинтересная игра, потому что снимут обязательно неудобных,… но референдум очень важен», – сказал Шор, выступая на ПМЭФ-2024. Он отметил, что референдум не несет никакой юридической составляющей, но имеет политическое значение.
«Это будет сильная бумажка, чтобы во имя Евросоюза казнить, сажать, отменять свой суверенитет…», – сказал политик. Он отметил, что основная задача блока «Победа» состоит в том, чтобы не позволить нынешним молдавским властям и «недругам» использовать его итоги в своих целях.
О создании политического блока «Победа» Шор объявил 21 апреля на съезде молдавских политиков и общественников в Москве. Помимо «Шора», в коалицию вошли партии «Виктория», «Возрождение» и «Шанс». Башкан (глава) молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем блока. Она заявила, что «Победа» выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии.
Сами Гуцул и Шор в 2024 г. не смогут бороться за пост президента Молдавии из-за возрастных ограничений. Кандидат должен быть старше 40 лет, сейчас обоим политикам по 37 лет.
Маловероятно, что граждане Молдавии на октябрьском референдуме проголосуют против интеграции в ЕС, замечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По мнению эксперта, для выбора здесь будет иметь значение итоговое соотношение. «Если подавляющее большинство проголосует за евроинтеграцию, то трудно представить сценарии, при которых нынешнее правительство в Кишиневе откажется от этой цели», – поясняет Брутер.
По его словам, существующие в Молдавии политические элиты пока не видят в Шоре и его блоке возможного лидера страны по многим причинам, включая ориентацию этих самых молдавских политических сил в сторону ЕС. «Другим важным препятствием для продвижения позиции блока “Победа” и других оппозиционных сил остается их разобщенность, неготовность договориться друг с другом», – резюмировал Брутер.