ФОМ: Путину доверяют 81% россиян

Кроме того, опрошенные ФОМ ответили на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Госдуму. 49% респондентов выбрали «Единую Россию», по 8% выбрали КПРФ и ЛДПР, по 3% – «Справедливую Россию» и «Новых людей». Согласно данным ВЦИОМ, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 36,5% (-1,0 п. п. за неделю), КПРФ – 10,0% (-0,1 п. п. за неделю), ЛДПР – 9,3% (-0,2 п. п. за неделю), «Новые люди» – 5,9% (+0,2 п. п. за неделю) и «Справедливая Россия» – 4,2% (+0,7 п. п. за неделю).