ФОМ: Путину доверяют 81% россиян

ФОМ: Путину доверяют 81% россиян55% опрошенных положительно оценили работу кабмина
Президенту России Владимиру Путину доверяют 81% россиян, следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение» по состоянию на 28 июля. При этом скорее не доверяют 10% опрошенных. 9% респондентов затруднились дать ответ.
В опросе ФОМ приняли участие 1500 респондентов из 53 субъектов России. По сравнению с предыдущими показателями по состоянию на 21 июля доверие выросло на 1%, недоверие осталось без изменений.
Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) также выпустил еженедельный отчет по результатам опроса, в котором приняли участие 1600 россиян. Показатель одобрения деятельности Путина с 22 по 28 июля составил 77,2% (+0,4 п. п. за неделю). На прямой вопрос о доверии президенту положительно ответили 79,5% респондентов (-0,6 п. п. за неделю).
В опросах ФОМ и ВЦИОМ приводятся оценки работы правительства России и его председателя Михаила Мишустина. 55% респондентов ФОМ оценивают работу кабмина «скорее хорошо», 26% – «скорее плохо». 19% затруднились дать ответ. Работу Мишустина «скорее хорошо» оценили 58% опрошенных, «скорее плохо» – 11%, затруднились дать ответ 31%. По данным ВЦИОМ, уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 54,2% (+1,6 п. п. за неделю) и 51,8% (+1,0 п. п. за неделю) соответственно.
Кроме того, опрошенные ФОМ ответили на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Госдуму. 49% респондентов выбрали «Единую Россию», по 8% выбрали КПРФ и ЛДПР, по 3% – «Справедливую Россию» и «Новых людей». Согласно данным ВЦИОМ, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 36,5% (-1,0 п. п. за неделю), КПРФ – 10,0% (-0,1 п. п. за неделю), ЛДПР – 9,3% (-0,2 п. п. за неделю), «Новые люди» – 5,9% (+0,2 п. п. за неделю) и «Справедливая Россия» – 4,2% (+0,7 п. п. за неделю).
В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал высокий уровень поддержки Путина населением страны. Он добавил, что высокий рейтинг главы страны сохраняется и продолжается. По его словам, в первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой, которую ведет Путин.