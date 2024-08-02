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ФОМ: Путину доверяют 81% россиян

55% опрошенных положительно оценили работу кабмина
Екатерина Дорофеева
Максим Стулов / Ведомости

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81% россиян, следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение» по состоянию на 28 июля. При этом скорее не доверяют 10% опрошенных. 9% респондентов затруднились дать ответ.

В опросе ФОМ приняли участие 1500 респондентов из 53 субъектов России. По сравнению с предыдущими показателями по состоянию на 21 июля доверие выросло на 1%, недоверие осталось без изменений.

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) также выпустил еженедельный отчет по результатам опроса, в котором приняли участие 1600 россиян. Показатель одобрения деятельности Путина с 22 по 28 июля составил 77,2% (+0,4 п. п. за неделю). На прямой вопрос о доверии президенту положительно ответили 79,5% респондентов (-0,6 п. п. за неделю).

В опросах ФОМ и ВЦИОМ приводятся оценки работы правительства России и его председателя Михаила Мишустина. 55% респондентов ФОМ оценивают работу кабмина «скорее хорошо», 26% – «скорее плохо». 19% затруднились дать ответ. Работу Мишустина «скорее хорошо» оценили 58% опрошенных, «скорее плохо» – 11%, затруднились дать ответ 31%. По данным ВЦИОМ, уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 54,2% (+1,6 п. п. за неделю) и 51,8% (+1,0 п. п. за неделю) соответственно.

Кроме того, опрошенные ФОМ ответили на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Госдуму. 49% респондентов выбрали «Единую Россию», по 8% выбрали КПРФ и ЛДПР, по 3% – «Справедливую Россию» и «Новых людей». Согласно данным ВЦИОМ, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 36,5% (-1,0 п. п. за неделю), КПРФ – 10,0% (-0,1 п. п. за неделю), ЛДПР – 9,3% (-0,2 п. п. за неделю), «Новые люди» – 5,9% (+0,2 п. п. за неделю) и «Справедливая Россия» – 4,2% (+0,7 п. п. за неделю).

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал высокий уровень поддержки Путина населением страны. Он добавил, что высокий рейтинг главы страны сохраняется и продолжается. По его словам, в первую очередь это связано с ежедневной ответственной работой, которую ведет Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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