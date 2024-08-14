Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву

В апреле «Ведомости» писали, что в России может появиться министерство по молодежной политике и воспитанию. Три собеседника «Ведомостей» допустили, что если Разуваева не возглавит это ведомство (такой вариант, по словам двух из них, обсуждается), то ей могут найти новое место службы – на Старой площади.