Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву

Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению РазуваевуНа ее место назначен Денис Аширов
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева освобождена от должности по ее просьбе. Врио главы ведомства назначен статс-секретарь – замруководителя агентства Денис Аширов. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Росмолодежь существует с 2008 г. и отвечает за гражданско-патриотическое воспитание, профессиональную ориентацию детей и молодежи, организацию для них туризма и отдыха, развитие волонтерства и сферы креативных индустрий.
«С сегодняшнего дня я завершаю свою работу в Росмолодежи. Это решение далось мне очень непросто – сфера молодежной политики стала для меня большой и очень важной частью жизни. <…> К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства – им я должна посвятить большую часть своего времени», – написала она в своем Telegram-канале.
Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в настоящее время молодежная сфера в России активно развивается: реализуются международные проекты с дружественными странами, а в регионах создаются молодежные центры. «Впереди еще много задач, которые нам предстоит решать в интересах молодого поколения. Благодарю Ксению Разуваеву за проделанную работу, энергию и неравнодушие», – заявил он.
Ксения Разуваева руководила агентством с мая 2021 г. До этого с 2014 г. возглавляла ФГБУ «Роспатриотцентр», была главным организатором федеральных молодежных образовательных форумов «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида на Бакальской косе», «Итуруп», «Балтийский Артек», «Евразия». В 2017 г. возглавила дирекцию Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В 2021 г. недолго руководила департаментом молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам.
В апреле «Ведомости» писали, что в России может появиться министерство по молодежной политике и воспитанию. Три собеседника «Ведомостей» допустили, что если Разуваева не возглавит это ведомство (такой вариант, по словам двух из них, обсуждается), то ей могут найти новое место службы – на Старой площади.
Денис Аширов стал замглавы Росмолодежи в 2022 г. До этого, с апреля 2020 г., был директором департамента молодежной политики и соцпроектов Министерства науки и высшего образования РФ. Занимал также пост зампредседателя молодежной палаты при Московской городской думе. До июня 2020 г. Аширов руководил региональным штабом московского городского отделения «Молодой гвардии "Единой России"». Является руководителем проекта «Всемирный фестиваль молодежи 2024».